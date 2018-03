Lunacek: "Europaparlament rettet Finanztransaktionssteuer vor Verwässerung durch Lobbyisten"

Grüne: Substanzieller Teil der Einnahmen muss direkt in den EU Haushalt fließen

Straßburg (OTS) - "Der Erfolg der Finanztransaktionssteuer (FTT) hängt von den Details in der Umsetzung ab. Nichts wäre schlimmer, als wenn die Idee der FTT durch Sonderinteressen oder handwerklich schlechte Umsetzung verbrannt würde. Die Finanzlobby hat in den letzten Wochen große Anstrengungen unternommen genau das zu erreichen und möglichst viele Abgeordnete von diversen Steuerausnahmen zu überzeugen. Zum Glück ist es uns aber gelungen, den Kern des Vorschlags zu erhalten. Das Parlament stimmte heute mit breiter Mehrheit für eine Steuer, die für eine große Masse von Finanzprodukten und Finanzmarktakteuren gilt. Auch für den ursprünglichen Vorschlag von Professor James Tobin, Devisentransaktionen zu besteuern, hat eine Mehrheit der Abgeordneten gestimmt und geht damit über den EU-Kommissionsvorschlag hinaus", kommentiert Ulrike Lunacek das heutige Abstimmungsergebnis des Europaparlaments zum EU-Kommissionsvorschlag für eine europäische Finanztransaktionssteuer. Die Wirtschafts- und Finanzminister der EU haben im Januar entschieden, die FTT zunächst in verstärkter Zusammenarbeit in 11 Mitgliedsländern der EU einzuführen. Im Anschluss an die heutige Stellungnahme des Europaparlaments, entscheidet der Rat der Mitgliedsländer abschließend über das Gesetz.

Lunacek: "Wir haben trotz einiger Ausnahmen für den Bericht gestimmt, weil die Steuerbasis nach wie vor breit ist, die Devisentransaktionen mit aufgenommen wurden und es keine allgemeine Ausnahme für Pensionsfonds geben soll. Während die Konservativen und Liberalen ursprünglich für die Ausnahme von Pensionsfonds von der Steuer stimmen wollten, konnten wir einen parteiübergreifenden Kompromiss finden. Sie sollen nun erst ab dem vierten Jahr nach der Einführung mit einem verringerten Satz von 0,05%, anstelle von 0,1%, besteuert werden. Auch für Staatsanleihen und Rückkaufvereinbarungen (Repos) sollen geringere Steuersätze gelten.

Darüber hinaus fordert der Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, dass ein substanzieller Teil der Einnahmen aus der Steuer direkt in den EU Haushalt fließt. Unsere Forderung, dass die Einnahmen in globale öffentliche Güter, wie Armutsbekämpfung und Klimaschutz fließen, ist leider nicht angenommen worden. Nur so besteht aber die Chance, die ursprüngliche Idee von Tobin zu wahren: Die Schwellenländer müssen sich anschließen, damit die FTT sich doch noch globalisiert."

