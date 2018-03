Tausende Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich an Wiens größter Wohn-Befragung

"Mit der Teilnahme an der aktuellen Wohnbefragung helfen uns die Wienerinnen und Wiener, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen", betont Stadtrat Michael Ludwig

Wien (OTS) - Alle in Wien Wohnenden ab dem 16. Lebensjahr haben in den vergangenen Wochen ein umfassendes Informationsschreiben der Stadt Wien zu den Themen Miete und Wohnen erhalten. Bürgermeister Michael Häupl und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig informieren im Rahmen dieser Informations-Offensive ausführlich über die Service-und Leistungsangebote der Stadt Wien und geben Antworten auf wesentliche Fragen zu Miete und Wohnen. Gleichzeitig werden die Wienerinnen und Wiener mit dem persönlich adressierten Schreiben auch eingeladen, an Wiens größter Wohn-Befragung teilzunehmen. "Tausende Wienerinnen und Wiener haben sich bereits daran beteiligt", wie sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig heute persönlich im Briefzentrum Wien überzeugte. Mehr als 72.000 beantwortete Fragebögen wurden bis zum heutigen Tag retour gesendet. Erfreut über die hohe Beteiligung erklärt Stadtrat Ludwig: "Ich möchte mich bei allen, die sich an Wiens größter Wohnbefragung bereits beteiligt haben, sehr herzlich bedanken. Die Wienerinnen und Wiener unterstützen uns mit ihrer Teilnahme, um individuelle Bedürfnisse und aktuelle Trends festzustellen. Anhand der Ergebnisse können wir die Leistungen der Stadt Wien noch zielgerichteter und punktgenauer ausrichten und auch in Zukunft maßgeschneiderte Angebote sicherstellen." ****

Wohnbefragung gibt Antworten auf Trends und Bedürfnisse. Teilnahme ist bis 12.7. möglich! Tausende Einsendungen langen derzeit jeden Tag im Briefzentrum Wien der Österreichischen Post ein. Hier werden die Briefe direkt und unter strengsten Datenschutzbestimmungen bearbeitet. Bis inklusive 12. Juli können sich die Wienerinnen und Wiener an der großen Wohn-Befragung noch beteiligen. Die Ergebnisse werden schließlich bis voraussichtlich Ende Juli vorliegen. Die Auswertung erfolgt nach Kriterien, die garantieren, dass die Ergebnisse repräsentativ für die Wiener Bevölkerung sind. Die Resultate werden in die Wohnbauforschung der Stadt Wien einfließen. "Sie stellen eine für uns enorm wichtige Information dar und helfen uns, um für die Zukunft die richtigen Weichen in der Wiener Wohnbaupolitik zu stellen", betont Ludwig.

Neben dem Dank, den der Wiener Wohnbaustadtrat allen, die sich bereits an der Wohn-Befragung beteiligt haben, ausspricht, ruft er auch alle anderen zur Teilnahme auf: "Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, uns ihre Antworten zuzusenden. Nützen Sie die kostenlose und vollkommen unkomplizierte Form der Mitgestaltung und helfen Sie uns, um auch in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Die große Informations-Offensive zu Miete und Wohnen

Die Wiener Wohn-Befragung ist Teil einer großen Informations-Offensive der Stadt Wien zum Thema Miete und Wohnen. Mit objektiven Fakten wird in der persönlichen Zusendung, die an alle in Wien Wohnenden ab dem 16. Lebensjahr versandt wurde, rund ums Thema informiert. Zudem werden Antworten auf entscheidende Fragen gegeben. Werde ich möglicherweise ungerechtfertigt zur Kasse gebeten? Wie komme ich mit den kostenlosen Serviceangeboten der Stadt Wien zu meinem Recht? Und: Welche Strategie verfolgt Wien, damit Wohnen auch in Zukunft erschwinglich bleibt?

"Die teils berechtigte, teils völlig überzogene öffentliche Debatte um Wohnkosten, Mietrecht, unzulässige Aufschläge und Befristungen hat in Wien manche Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Nicht wenige fragen sich: Sind meine Wohnkosten angemessen oder bezahle ich zu viel?", erklärten Bürgermeister Michael Häupl und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig zum Auftakt der Aktion. Daher informiert die Stadt Wien mit diesem Schreiben umfassend über das vielfältige Leistungsspektrum, die unterschiedlichen kostenlosen Serviceangebote und auch die individuellen Unterstützungen im Bereich des Wohnens.

"Mit dieser Informations-Offensive wollen wir die Wienerinnen und Wiener umfassend und objektiv - fern von parteipolitischen Interessen und Botschaften - über die Situation im Wohnbereich informieren. Wir wollen aufklären und den Bürgerinnen und Bürgern Antworten auf entscheidende Fragen geben. Mit Fakten und wichtigen Hilfestellungen sowie Serviceleistungen", betonten Häupl und Ludwig. (Schluss) csi

