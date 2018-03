FPÖ-Schratter: Freiheitliche klar für die Erhaltung des HeimatHerbstes

Bedeutender Tourismusfaktor - ÖVP möchte abgespeckte Variante

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf die Aussagen von Kulturlandesrat Dr. Wolfgang Waldner, er wolle den Kärntner HeimatHerbst in einer "abgespeckten Variante" unter dem Namen "Kultur Herbst Kärnten" neu arrangieren, hält die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter Folgendes fest: "Die Freiheitlichen sprechen sich klar gegen das zu Grabe tragen des Kärntner HeimatHerbstes aus. Hier wird anscheinend eine der erfolgreichsten Veranstaltungen des Landes Kärnten aus rein parteipolitischer Motivation heraus sang- und klanglos beerdigt", zeigt Schratter auf.

"Der HeimatHerbst ist neben der Brauchtumspflege auch ein bedeutender Tourismusfaktor mit über 200.000 Besuchern im Jahr, sowie zahlreichen Gästen aus Italien und Slowenien und trägt gerade auch in schwierigen konjunkturellen Zeiten zu einer Verlängerung der Saison bei. Von der Wertschöpfung profitiert das gesamte Land", unterstreicht die freiheitliche Landesparteisekretärin. Besonders bezeichnend sei laut Schratter auch, dass in der massiv abgespeckten Ersatzvariante das Wort "Heimat" offensichtlich keinen Platz mehr gefunden hat.

Den HeimatHerbst als "kurzfristige Eventpolitik" zu bezeichnen verhöhne all jene, die eng mit der Brauchtumspflege verbunden sind. "Unsere Trachten- und Brauchtumsgruppen, Musikkapellen und Chöre leisten einen wertvollen Beitrag für Kärnten und den Erhalt unserer Kultur, dafür verdienen sie die höchste Wertschätzung", betont Schratter und erinnert daran, dass es bei der ÖVP wohl Tradition sei, Tradition und Brauchtum herabzuwürdigen. So bezeichnete ÖVP-Chef Gabriel Obernosterer im Jänner dieses Jahres die Volkskultur als "Tiefkultur". "Wir Freiheitliche stehen jedenfalls mit Herz und Leidenschaft hinter unserer Volkskultur und dem Kärntner HeimatHerbst" so Schratter.

