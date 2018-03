Tirols LH Platter: "Westliche VP-Bundesländer wollen beste Schulform für 10- bis 14-Jährige finden"

Annäherung von Vorarlberg und Salzburg zu gemeinsamen Schule ist zu begrüßen

Innsbruck (OTS) - Noch vor etwa einem Jahr war Tirols Landeshauptmann Günther Platter der erste und einzige ÖVP-Landeshauptmann, der eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen angeregt hat. In der Zwischenzeit haben nun auch Vorarlbergs LH Markus Wallner und ganz aktuell Salzburgs LH Wilfried Haslauer ein Bekenntnis zur gemeinsamen Schule abgegeben. "Wir dürfen nicht in den Irrglauben verfallen, dass das derzeitige Schulsystem für die nächsten hundert Jahre in Stein gemeißelt ist. Es muss möglich sein, dass sich auch die Bundesländer Gedanken darüber machen, wie wir unser Bildungssystem weiterentwickeln können", sagt Tirols Landeshauptmann Günther Platter.

"Es geht nicht darum, Schulformen abzuschaffen, sondern weiterzuentwickeln. Hier sind wir mit Bundesparteiobmann Michael Spindelegger völlig einer Meinung", so Platter. Bei der Diskussion um die gemeinsame Schule gehe es vielmehr darum, Druck von den Kindern und Familien zu nehmen. "Heute müssen Kinder mit 10 Jahren gemeinsam mit den Eltern entscheiden, welche Schulform sie wählen. Diese Entscheidung kommt für die Kinder zu früh und sollte erst mit 14 Jahren getroffen werden müssen. Die gemeinsame Schule schafft hier Abhilfe." Tirol wird die Schulform der gemeinsamen Schule in den nächsten Jahren in Modellversuchen im Zillertal und an einem Standort in Innsbruck erproben. "Wir werden den Schulversuch auch wissenschaftlich begleiten und stellen die Auswertungen gerne zur Verfügung. Es geht schlichtweg darum, die beste und geeignetste Schulform für die 10- bis 14-Jährigen zu finden und bestmöglich umzusetzen."

