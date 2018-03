Backloading: Einseitige Erhöhung der Energiekosten ist falsches Signal für Wirtschaftsstandort Europa

WKÖ kritisiert heutige Entscheidung des Europäischen Parlaments

Wien (OTS/PWK505) - Für die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die heutige Zustimmung des Europäischen Parlamentes zum Backloading ein falsches Signal für den europäischen Wirtschaftsstandort. "Die WKÖ hat von Anfang an klar gemacht, dass ein Eingriff in den Emissionshandel, um den CO2-Preis einseitig nur in Europa zu erhöhen, die falsche Maßnahme zur falschen Zeit ist. Es kommt einem Stop-and-Go gleich, wenn die Klimapolitik so die Wachstumsbemühungen konterkariert", betont Stephan Schwarzer, Leiter der WKÖ-Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik.

"Die derzeit vorherrschende trübe Konjunktur schwächt die energieintensiven Unternehmen in Europa ohnehin. CO2-Preise jetzt hochzuschrauben kühlt das Investitionsklima ab und erhöht Abwanderungstendenzen der Betriebe in Wirtschaftsräume, in denen CO2 gänzlich ohne Zertifikatskosten freigesetzt werden kann. Hinzu kommt, dass das Backloading enorme Windfallprofits jener Stromproduzenten ermöglicht, die ohne irgendeinen Mehraufwand die Strompreise erhöhen", kritisiert Schwarzer.

"Anstelle kurzsichtiger Eingriffe in Spielregeln, die einen Vertrauensverlust der Investoren nach sich ziehen, erwarten wir uns in den kommenden klima- und energiepolitischen Debatten ganzheitliche Lösungen. Ein wirksamer Klimaschutz kann nur von einem starken Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Europa mit hoher Investitionsdynamik geschultert werden." (PM)

