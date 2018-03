Schuldenfass ohne Boden: NEOS fordert volle Transparenz bei Hypo Alpe Adria

Mlinar: "Verlogenheit der Regierung dient nur dem Machterhalt und kommt uns teuer"

Wien (OTS) - Die notverstaatlichte Hypo Alpe-Adria droht zum zweiten Mal politisch an die Wand gefahren zu werden - zum Schaden aller Steuerzahler_innen. Einzig die Regierung profitiert davon, indem die Staatsschuldenquote erst nach der Wahl steigt. Die Verschleierung von Skandalen hat System, der eigene Machterhalt bleibt als letztes politisches Ziel.

"Die Verlogenheit der Koalition nutzt nur eigenen Interessen. Den Wähler_innen hingegen schadet sie massiv. Die Hypo-Pleite liegt uns allen schon schwer genug auf der Tasche - und überschreitet mit über zwei Milliarden Euro das Jahresbudget Kärntens. Hören wir auf, schlechtem Geld gutes nachzuwerfen."

Vorstand und Aufsichtsrat wurden komplett übergangen, auf das im Mai vorgelegte Sanierungskonzept gab es keine Reaktion seitens des Finanzministeriums. Externe Experten übermittelten der EU ein Konzept, das Mehrkosten in Milliardenhöhe verursacht. Von einer erfolgreichen Kurskorrektur kann keine Rede mehr sein.

"SPÖ und ÖVP sollten sich nicht weiter in den Sack lügen, sondern der Wahrheit ins Auge schauen", so Mlinar. "Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Die Hypo wird für uns Bürger_innen zum Fass ohne Boden. Sie bedroht die Zukunft der Jungen in Österreich. Wir brauchen Kostentransparenz und eine Bad Bank als Auffangbecken - jetzt!"

