Industrie: Eingriff in laufenden Emissionshandel willkürliche "Marktverzerrung"

IV-Vize-GS Koren: Industrie braucht Planungssicherheit und stabile politische Rahmenbedingungen - Klimapolitik darf Reindustrialisierung nicht konterkarieren

Wien (OTS/PdI) - Als "willkürliche Marktverzerrung" kritisiert die Industriellenvereinigung (IV) die Entscheidung des Europäischen Parlaments, den politischen "backloading" Eingriff in den laufenden Emissionshandel zu unterstützen. Umso wichtiger sei es nun, dass die Politik auch "Wort halte", wie der IV-Vize-Generalsekretär, Mag. Peter Koren, betonte: "Die Industrie braucht Planungssicherheit und muss sich auf stabile politische Rahmenbedingungen verlassen können. Die heutige Entscheidung bedeutet das Gegenteil davon. Dieser mutwillige Eingriff muss daher auch ein einmaliges Ereignis bleiben." Die lange Diskussion des Backloadings sowie die Ablehnung des Vorschlags im Plenum des Europäischen Parlaments im April würden zumindest zeigen, dass durch intensive Information seitens der Industrie zumindest das Bewusstsein für die Standortnotwendigkeiten bei zahlreichen politischen Entscheidungsträgern geschaffen werden konnte, so Koren: "Wir hoffen dass auch Kommissarin Hedegaard verstanden hat, dass das EU-Parlament nicht jede Maßnahme ihrer Dienststelle auf Zuruf durchwinkt." Es gelte prinzipiell die EU-Klima- und Energiepolitik zu überdenken: "Wir dürfen den richtigen Ansatz, in Europa eine Re-Industrialisierung durchzusetzen, nicht mit den falschen Maßnahmen konterkarieren", wie Koren forderte.

Trotz der spürbaren Vorbehalte gegenüber dem Vorschlag der EU-Kommission stimmte das Europäische Parlament heute, Mittwoch, mit knapper Mehrheit für den Eingriff in das europäische Emissionshandelssystem ETS, unter der Bedingung dass dieser nur einmalig bis 2020 geschehen dürfe. Im weiteren Verlauf werden Rat und Europäisches Parlament in Trilogverhandlungen treten, wobei eine Annahme des "backloading" Eingriffes zu erwarten sei. Entscheidend sei nun auch, dass aus der geplanten, zeitlich beschränkten Herausnahme von CO2-Emissionszertifikaten keine dauerhafte Vorgehensweise werde. Auch müsse klargestellt werden, dass der ETS-Handel keine Geldbeschaffungsmaßnahme zur Sanierung der öffentlichen Haushalte sei. Vielmehr müsse bereits heute über Klimaschutzmaßnahmen nach 2020 diskutiert werden. "Dabei darf Klimaschutz jedoch nicht singulär betrachtet werden, sondern als Teil des Zieldreiecks von Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Europa und Klimaschutz", so Koren abschließend.

