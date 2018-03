Nationalrat - Bures: Schifffahrt erspart uns jährlich 400.000 schwere LKWs

Gütertransport auf der Donau umweltfreundlicher als auf der Straße

Wien (OTS/SK) - Der Gütertransport auf der Donau ist Teil der nachhaltigen Verkehrspolitik in Österreich, erklärte Verkehrsministerin Doris Bures heute, Mittwoch, anlässlich der Schifffahrtsrechtsnovelle im Parlament. Neben dem Ausbau der Schiene müsse daher auch in die Stärkung der Schifffahrt investiert werden, so Bures. ****

Die Schifffahrt sei wesentlich umweltfreundlicher als der Gütertransport auf der Straße, wie die Verkehrsministerin betonte. Die auf der Donau 2012 transportierten Güter entsprächen einer Beladung von 400.000 schweren LKWs, erklärte Bures, das entspreche einer Strecke von Wien nach Peking, wenn man die LKWs aneinanderreihte.

Der Nationale Aktionsplan Donauschifffahrt diene dazu, die vorhandenen Kapazitäten besser nutzen zu können, so Bures, allerdings auch immer mit Bedacht darauf, dass sich entlang der Donau auch einzigartige Naturräume und ein UNESCO-Weltkulturerbe befinden. Die getroffenen Maßnahmen zeigten, dass "Schifffahrt und ein besonderes Augenmerk auf die Natur kein Widerspruch sein müssen", betonte die Verkehrsministerin.

Zwischen Wien und Bratislava entstehe aktuell ein flussbauliches Gesamtprojekt, damit soll ein Austrocknen der Aulandschaft aufhalten und die Renaturierung dieses Bereichs ermöglicht werden, so Bures. (Schluss) gbb

