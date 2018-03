Nationalrat - Cap: Sicherheitsstrategie geht von umfassendem Sicherheitsbegriff aus

SPÖ-Klubobmann sieht "historische Dimension" in der Tat Edward Snowdens

Wien (OTS/SK) - Die österreichische Sicherheitsstrategie, die heute im Nationalrat beschlossen wird, geht von einem umfassenden Sicherheitsbegriff aus und bietet Antworten auf einen breiten Fächer von brennenden Fragen. Das stellte SPÖ-Klubobmann Josef Cap heute, Mittwoch, im Nationalrat fest. "Punkt für Punkt" gehe die Sicherheitsstrategie auf die auch von der Bevölkerung wahrgenommenen Bedrohungen ein und beschäftige sich nicht nur mit der Sicherheit im engeren Sinne, Kriminalitätsbekämpfung und neuen Wegen bei der Prävention, sondern auch mit dem Schutz der demokratischen Verfassungsordnung, dem sozialen Frieden, einer leistungsfähigen Volkswirtschaft sowie der nationalen und internationalen humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe. "Eine verantwortungsvolle Politik muss auf diese Bedrohungen eingehen und einen Beitrag zur Bekämpfung dieser Bedrohungen leisten", so Cap. ****

Stellung nahm Cap auch zu den von Edward Snowden aufgedeckten umfangreichen Überwachungsmaßnahmen der USA. Der SPÖ-Klubobmann wies darauf hin, dass der Datenschutz Teil der Sicherheitsstrategie sei. Er betonte, dass die Tat Snowdens eine "historische Dimension" habe und: "Es gibt niemanden hier herinnen, der nicht verurteilt, was gerade unter dem Komplex NSA vor sich gegangen ist." Dieses Thema erfordere eine sachliche Herangehensweise und ginge in seinen Dimensionen weit über das Hohe Haus hinaus, erläuterte der SPÖ-Klubobmann. "Hier spielen Ebenen der globalen Auseinandersetzung mit." Die EU müsse sich im Verhältnis zu den USA überlegen, welche Schritte man setzen und wie man dafür sorgen könne, dass "die Sicherheit im Internet, die Sicherheit beim Telefonieren und die Sicherheit im Datenbereich für die europäischen Bürgerinnen und Bürger gewährleistet werden kann. Wir alle müssen aktiv werden. In Österreich aber auch der Europäischen Union müssen Schritte gesetzt werden, die den USA die Grenzen aufzeigen, die notwendig sind", so Cap abschließend. (Schluss) mo/sas/mp

