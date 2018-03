Mitterlehner: Neue Steuern vernichten Arbeitsplätze für Junge

Wirtschaftsminister zum Berliner Treffen zur Jugendbeschäftigung: Österreichs Leitbetriebe und KMU als Partner unterstützen, anstatt neue Belastungen erfinden

Wien, 3. Juli 2013 (ÖVP-PD) Reinhold Mitterlehner, Wirtschaftsminister und Bundesparteiobmann-Stellvertreter, teilt

die Ansicht von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, wonach sich das Problem der europäischen Jugendarbeitslosigkeit mit Geld alleine nicht lösen lässt. "Jeder junge Arbeitslose ist einer zu viel, aber direkte Geldspritzen verpuffen, wenn nicht gleichzeitig die Strukturen reformiert werden und vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft erhöht wird. Umso befremdlicher ist es, wenn SPÖ-Chef Werner Faymann in Österreich ständig für neue Steuern eintritt, die viele Arbeitsplätze kosten würden", sagt Mitterlehner zum heutigen Berliner Treffen zur Jugendbeschäftigung.

"Die von der EU bereitgestellte Summe von sechs Milliarden Euro ist zudem viel zu klein, um einen nachhaltigen Effekt zu erzeugen. Allein Österreich gibt jährlich rund 640 Millionen Euro für Jugendbeschäftigung aus. Wichtiger wäre es, das System der österreichischen Lehrlingsausbildung in die EU-Staaten zu exportieren, die dieses Modell noch nicht haben, und dort auch bei der Implementierung zu helfen", so Mitterlehner weiter. "Es ist ein falscher Ansatz, wenn man glaubt Beschäftigung erkaufen zu können. Beschäftigung schaffen nur die Unternehmen. Daher müssen wir ihnen das Wirtschaften erleichtern und gleichzeitig zu Arbeit und

Leistung ermutigen, anstatt diese zu bestrafen. Der Ruf nach neuen Faymann-Steuern und zusätzliche Hürden wie höhere Mindestlöhne und eine sechste Urlaubswoche erzeugt die falsche Tonlage für einen attraktiven Beschäftigungs-Standort", so Mitterlehner.

"Anstatt Umverteilungsfantasien zu pflegen, sollte sich daher auch die SPÖ darauf konzentrieren, wie wir die Wirtschaft stärken, eine neue Gründerwelle auslösen, flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen und die Re-Industrialisierung einleiten", sagt Mitterlehner. "Auf diesem Weg wollen wir unsere Leitbetriebe und

KMU als starker Partner unterstützen, damit sie gerade für junge Menschen noch mehr Arbeitsplätze anbieten können", bekräftigt Mitterlehner. "Ein Best-Practice-Beispiel dafür ist unsere duale Ausbildung in Schule und Betrieb, die laufend modernisiert wird und entscheidend dazu beiträgt, dass Österreich bei der Jugendbeschäftigung an der Europaspitze liegt", so Mitterlehner abschließend.

