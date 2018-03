VP-Juraczka zu Historikerkommission: VP begrüßt kritische Auseinandersetzung

Kritik an Lueger-Ring-Umbenennung bleibt bestehen, Straßenumbenennungen sollen seltene Ausnahme bleiben

Wien (OTS) - "Wir begrüßen den Ansatz, sich kritisch mit Wiens Straßennamen auseinanderzusetzen", so ÖVP Wien-Obmann Stadtrat Mag. Manfred Juraczka heute in einer ersten Reaktion auf die Präsentation des Historikerkommissions-Berichtes über Wiens Straßennamen.

Gleichzeitig sei wichtig, dass Kulturstadtrat Maillath-Pokorny im Zuge der Präsentation angekündigt hat, aktuell keine weiteren Umbenennungen von Straßennamen vorzusehen und diese auch in Zukunft eine absolute Ausnahme darstellen würden: "Wir als ÖVP haben immer die Meinung vertreten, dass man Geschichte nicht auslöschen kann. Historische Persönlichkeiten verfügen immer über Licht- und Schattenseiten. Statt einer Damnatio Memoriae das Wort zu reden und die Persönlichkeiten aus dem kollektiven Gedächtnis löschen zu wollen, sollte man sich besser mit deren Geschichte auseinandersetzen und auch negative Wesensmerkmale nicht ausblenden. Hier gibt es viele Möglichkeiten, etwa in Form von erklärenden Tafeln bei Straßen, auf die positiven und negativen Seiten der jeweiligen historischen Persönlichkeit hinzuweisen", so Juraczka.

Die ÖVP habe die Umbenennung des Dr.-Karl-Lueger-Ringes kritisiert und halte an der damaligen Kritik nach wie vor fest, so Juraczka:

"Nicht weil wir Lueger vollkommen kritiklos sehen, sondern weil wir der Meinung waren und sind, dass er wie auch andere historische Persönlichkeiten differenziert zu beurteilen ist. Man soll sich mit der Person in all ihren Facetten auseinandersetzen, nicht deren Präsenz in der Stadt auslöschen."

Juraczka verweist außerdem auf die Tatsache, dass die Beschäftigung mit den Wiener Straßennamen mit heutigem Tag nicht abgeschlossen sein kann: "Seit heute liegt ein umfangreicher Bericht vor, den wir natürlich im Detail noch nicht abschließend beurteilen können. Es ist aber klar, dass auch weitere Forschungen angezeigt erscheinen - etwa im Hinblick auf die politische Verantwortung im Zusammenhang mit Vorkommnissen jüngerer Zeit, deren Aufdeckung zeitlich mit der Endredaktion des Berichts zusammengefallen ist", so Juraczka abschließend.

