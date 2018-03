Nationalrat - Bures: Konjunkturpaket beschleunigt Hochwasserschutz

Neue Projekte werden schneller abgeschlossen

Wien (OTS/SK) - Durch das Konjunkturpaket werden neue Hochwasserschutz-Projekte in sechs statt in zehn Jahren fertig gestellt. "Wer schnell hilft, hilft doppelt, das gilt beim Hochwasserschutz besonders", erklärte Infrastrukturministerin Doris Bures. "Wir nehmen Geld in die Hand, um Menschen zu schützen. Wir haben beim Hochwasserschutz nicht 10 Jahre für Verbesserungen Zeit. Deshalb bin ich froh, dass wir mit dem Konjunkturpaket schneller vorankommen", sagte Bures heute, Mittwoch, im Nationalrat. ****

Solche Zukunftsinvestitionen seien Kern des neuen Konjunkturpaketes:

Ausbau von Kindergärten und Pflegeheimen sowie Investitionen in Wohnbau schaffen genauso wie Hochwasserschutz nachhaltig Verbesserungen für die Österreicherinnen und Österreicher. Gleichzeitig helfen sie der Wirtschaft und kurbeln die Beschäftigung an, sagte die Ministerin. "Die OECD hat uns im Jahresbericht sehr positiv bewertet, denn wir sparen das Land nicht kaputt. Wir haben aus den Erfolgen der Konjunkturpakete 2008 gelernt und wissen, dass wir heute in einer sensiblen Branche - dem Bau- und Baunebengewerbe -Impulse für Beschäftigung setzen müssen."

Bures erläuterte im Nationalrat die Strategie beim Hochwasserschutz:

"Wir mauern nicht die Donau ein, wir errichten Dämme und Schutzwände und schaffen dort Retentionsflächen, wo es möglich ist." Das letzte Hochwasser habe gezeigt, dass sich die Anstrengung auszahle. "Die mobilen Schutzwände haben in der Wachau Menschen vor Hochwasser geschützt. Beim Machlanddamm haben wir Überschwemmungsgebiete geschaffen. Dort, wo es möglich ist, geben wir dem Wasser Raum. Dort wo es nötig ist, werden wir die Schutzwände bauen", so die Infrastrukturministerin.

Bei den Überflutungen im Eferdinger Becken forderte Bures lückenlose Aufklärung ein: "Alle mir bekannten Daten zu Schleusenbewegungen habe ich der obersten Wasserbehörde übermittelt. Die Menschen haben ein Recht auf Aufklärung." (Schluss) em/mis

