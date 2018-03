Ban Ki-moon und José Manuel Barroso treffen sich beim Europäischen Forum Alpbach 2013

Wien (OTS) - UN Generalsekretär Ban Ki-moon und EU Kommissionspräsident José Manuel Barroso werden an der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Europäischen Forums Alpbach teilnehmen. Gemeinsam mit Kandeh K. Yumkella (Vorsitzender von UN Energy-For-All), Habib Haddad (CEO von WAMDA), Pavel Kabat (Direktor der IIASA), Jakaya Kikwete (Präsident von Tansania) und dem indischen Nobelpreisträger Rajendra Pachauri werden sie am 31. August 2013 über neue Ideen für eine faire Globalisierung diskutieren.

Für Ban und Barroso ist es nicht das erste Mal, dass sie am Europäischen Forum Alpbach teilnehmen: Ban Ki-moon war bereits zwei Mal in Alpbach (2009 und 2010), José Manuel Barroso war im vergangenen Jahr während der Wirtschaftsgespräche vor Ort. "Wir verstehen uns seit jeher als Brückenbauer zwischen verschiedensten Disziplinen und EntscheidungsträgerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik", so Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach. "Es freut mich sehr, dass Alpbach als Ort der Begegnung und des informellen Ideen- und Meinungsaustausches auf internationaler Ebene genutzt wird."

Unter Fischlers neuer Führung beschäftigt sich das Europäische Forum Alpbach vermehrt mit der Frage, wie ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Gesellschaftsmodell aussehen kann, und welche die zentralen Schritte und Akteure dafür sind. Da die von den Vereinten Nationen verabschiedeten globalen Entwicklungsziele zur Bekämpfung der Armut (Millenium Development Goals) 2015 auslaufen, werden die SprecherInnen der Abschlussveranstaltung darüber diskutieren, welche Wege man nun auf globaler Ebene beschreiten muss, um nachhaltigen und gerechten Wohlstand für alle zu schaffen. Ban Ki-moon und José Manuel Barroso werden in ihrer Diskussion insbesondere die Rolle der Europäischen Union in Kooperation mit den Vereinten Nationen in diesem Prozess erörtern.

Eine Reihe weiterer bekannter Persönlichkeiten und VordenkerInnen werden auch heuer wieder in Alpbach erwartet. In Vorbereitung auf die Abschlussveranstaltung wird der Nobelpreisträger Jeffrey Sachs mit den TeilnehmerInnen der Alpbacher Politischen Gespräche am 26. August über "Grünes Wachstum: Ein neues Konzept für nachhaltige Entwicklung" diskutieren. Bei den Baukulturgesprächen wird Amina J. Mohammed, Beraterin von Ban Ki-moon, am 30. August über die Zukunft urbaner Entwicklung sprechen. Die EU Kommissarin für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Kristalina Georgieva, und Valerie Amos, UN Nothilfekoordinatorin, werden am 29. August im Rahmen eines Gesprächs Einblicke in die derzeitigen Herausforderungen im internationalen Krisenmanagement geben.

Im Frühjahr diesen Jahres ist das Europäische Forum Alpbach mit dem Laxenburger International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) eine Kooperationsvereinbarung eingegangen. Gemeinsam wird man einen Think Thank mit ausgewählten internationalen Akteuren aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft ins Leben rufen. Dieses Projekt wird Franz Fischler gemeinsam mit Pavel Kabat, dem Direktor der IIASA, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Alpbach vorstellen.

Die Abschlussveranstaltung am 31. August ist für TeilnehmerInnen des Europäischen Forums Alpbach 2013 zugänglich. Mehr Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Website www.alpbach.org. Die Veranstaltung wird auch via Live-Stream auf der Website des Europäischen Forums Alpbach übertragen werden.

Über das Europäische Forum Alpbach

Das Europäische Forum Alpbach fand 1945 als eine der ersten internationalen politisch-intellektuellen Veranstaltungen im zerstörten Europa statt und ist heute eine der bedeutendsten interdisziplinären Dialogplattformen für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur in ganz Europa. Mit seinen Aktivitäten und Veranstaltungen setzt sich das Europäische Forum Alpbach für eine zukunftsfähige, demokratische Gesellschaft ein und gibt Impulse zur Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprojekts.

Im März 2012 hat Franz Fischler die Präsidentschaft von Erhard Busek übernommen. Mit ihm im Präsidium sind der ehemalige Innenminister Caspar Einem, die Politikwissenschafterin Sonja Puntscher Riekmann, der Präsident der Oesterreichischen Nationalbank, Claus J. Raidl, und die Vorsitzende der Universitätsklinik für Augenheilkunde an der Medizinischen Universität Wien, Ursula Schmidt-Erfurth. Inhaltlich wird das Europäische Forum Alpbach 2013 vom Wissenschaftlichen Kuratorium unter der Leitung von Prof. Peter Aichelburg sowie ExpertInnenbeiräten für die 12 Alpbacher Gespräche gestaltet.

Über 700 Studierende und JungakademikerInnen nehmen jährlich als StipendiatInnen am Europäischen Forum Alpbach teil. In über 20 Ländern gibt es mittlerweile eigenständige Alpbach Clubs und Initiativgruppen, die von ehemaligen TeilnehmerInnen gegründet wurden, um den "Spirit of Alpbach" in ihre Heimatländer zu tragen und die Alpbacher Stipendienaktion zu unterstützen.

