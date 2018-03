Karas fordert Regner auf, für Finanztransaktionssteuer zu stimmen

EVP-Verhandlungsführer für Finanztransaktionssteuer weist auf widersprüchliches Verhalten der Sozialdemokraten hin

Straßburg, 3. Juli 2013 (OTS) Vor der heutigen Plenarabstimmung des Europäischen Parlaments zur Umsetzung einer Finanztransaktionssteuer (FTT) in 11 Mitgliedstaaten reagierte der Chefverhandler der Europäischen Volkspartei, Othmar Karas, verwundert über die Aussagen der SPÖ-Abgeordneten Evelyn Regner. "Ich fordere Regner auf, für die Finanztransaktionssteuer zu stimmen und die parteitaktischen Spielchen zu beenden", so Karas. Regner hat sich heute gegen die vom Parlament vorgeschlagenen Änderungen an der Steuer ausgesprochen. ****

"Das Europäische Parlament vertritt eine ganz klare Haltung zur FTT. Der vorliegende Gesetzesentwurf muss verändert werden, um praktikabel zu sein. Dazu zählen Ausnahmen für Pensionen und bestimmte Transaktionen, die den Märkten Liquidität zuführen oder zur Absicherung von Risiken der Realwirtschaft dienen. Die Ausnahme für Market Maker soll gelten, sofern sie nicht hochspekulativ tätig sind. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss hat sich mit großer Mehrheit für diese Regelungen ausgesprochen, auch mit den Stimmen der Sozialdemokraten", so Karas. Regner hat sich heute entgegen der Linie ihrer eigenen sozialdemokratischen Fraktion gegen Ausnahmen für Pensionsfonds, Market Maker und den Repomarkt ausgesprochen.

"Außerdem hat meine Forderung nach Maximal- statt Minimalsteuersätzen eine breite Mehrheit gefunden, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Wenn Evelyn Regner ihre heutigen Aussagen ernst meint, so wird sie heute gegen ihre eigenen Parteikollegen und gegen die Finanztransaktionssteuer stimmen müssen", so der EP-Vizepräsident.

