Nationalrat - Stauber: Schifffahrtsrechtsnovelle bringt Vereinfachungen und Verbesserungen

Neuregelungen u.a. für Rafting-Unternehmen und Beseitigungen von Schifffahrtshindernissen

Wien (OTS/SK) - In seiner Rede heute, Mittwoch, im Nationalrat begrüßt der SPÖ-Abgeordnete Peter Stauber die Schifffahrtsrechtsnovelle 2013: "Die Novelle bringt Vereinfachungen und Verbesserungen im Verwaltungsbereich sowie EU-Anpassungen. Rafting wird vom Konzessions- zum Anmeldegewerbe, es wird eine Pauschale für Schifffahrtszeichen geben und bei der Beseitigung von Schifffahrtshindernissen wird das 'Verursacherprinzip' eingeführt. Alles in allem sind das positive gesetzliche Regelungen."****

Bisher war in Österreich im Gegensatz zu anderen EU-Ländern eine Konzession für das Führen eines Rafting-Unternehmens notwendig. Hier lag laut Peter Stauber eine Diskriminierung vor, da Personen aus anderen Staaten sehr wohl in Österreich ohne Konzession in diesem Bereich arbeiten durften. "Das Entfallen der Konzessionspflicht garantiert hier in Zukunft Gerechtigkeit und Chancengleichheit zwischen allen Anbietern. Das ist eine absolute Verbesserung gegenüber der vorangehenden Regelung", hält Stauber fest.

Eine weitere Vereinfachung wird es hinsichtlich der Schifffahrtszeichen geben. Bisher wurden die Kosten für Schifffahrtszeichen auf Brücken im Detail zwischen Besitzern bzw. Betreibern der Brücke und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) abgerechnet. In Zukunft wird es eine Pauschale veranschlagt. Weiters wird das "Verursacherprinzip" hinsichtlich der Beseitigung von Schifffahrtshindernissen eingeführt. "Bisher war eine Beseitigung dieser Hindernisse schwierig durchzuführen, wenn sich der Verursacher weigerte, sie zu beheben. Nun müssen Schifffahrtshindernisse verpflichtend vom Verursacher beseitigt werden." Im Fall einer Weigerung gebe es laut Stauber ausreichend rechtliche Möglichkeiten bis hin zu Zwangsmaßnahmen. (Schluss) kg/ah

