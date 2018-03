FPÖ-Obermayr: Statt politisch motiviertem "Orban-Bashing" sollte EU lieber vor der eigenen Türe kehren

Wo waren die Aufschreie nach Swobodas Vorschlag, euroskeptischen Parteien den Parteienstatus zu entziehen?

Wien (OTS) - "Ich bezweifle stark, dass es bei den Drohungen an Ministerpräsident Orban um irgendwelche Werte geht. Vielmehr handelt es sich um eine klar politisch motivierte Machtdemonstration gegenüber einem aufmüpfigen Mitgliedstaat. Man versucht am rechtskonservativen Victor Orban ein Exempel zu statuieren - das mich übrigens stark an die Sanktionen gegenüber Österreich vom Jahre 2000 erinnert", so der freiheitliche Europamandatar Mag. Franz Obermayr zur gestrigen Debatte im Straßburger Plenum.

Zudem solle die EU lieber vor der eigenen Türe kehren: Vor wenigen Monaten machte der Vorsitzende der S&D Fraktion, Hannes Swoboda, den Vorschlag, euroskeptischen Parteien den Parteienstatus abzuerkennen. "Keine Partei, keine Finanzierung, kein Wahlkampf für kritische Stimmen; die Sowjetunion lässt grüßen! Der Vorschlag von Genosse Swoboda konnte sich zwar bislang nicht durchsetzen, aber er zeigt deutlich, wie unter dem Deckmantel der europäischen Werte unliebsame Meinungen und Ansichten mundtot gemacht werden", so Obermayr abschließend.

