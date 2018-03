ORF SPORT + mit den Highlights der 5. Etappe der Österreich-Radrundfahrt und dem Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 4. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 4. Juli 2013, in ORF SPORT + sind das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.45 Uhr sowie die Höhepunkte der 5. Etappe der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt um 20.15 Uhr, von der Schneebergland-Rallye um 21.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix in Silverstone um 21.45 Uhr.

Tour-de-France-Stimmung auf der fünften Etappe der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt! Im Vorjahr pilgerten mehr als 5.000 Radsportfans zur Basilika am Sonntagberg. Die fünfte Etappe ist prädestiniert für Ausreißversuche, und tempoharte Fahrer kommen auf der mit 228,3 Kilometern längsten Etappe von St. Johann/Alpendorf in das Mostviertel auf ihre Rechnung. Der mit Kopfstein-Pflaster gespickte Zielanstieg erinnert an die belgischen Klassiker, die Steigung jedoch eher an Alpe d'Huez. Wie in den vergangenen drei Jahren geht auch die 65. Auflage der Tour über acht Tage, mit acht Etappen und einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometer. Die Tour führt durch die sieben Bundesländer Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland und Wien.

In der letzten Ausgabe des Schulsport-Magazins "Schule bewegt" vor der Sommerpause ist Dr. Gerlinde Marek, Direktorin der Volksschule Wien Mondweg, zu Gast im Studio. Gabriela Jahn spricht mit ihr über Sport in der Volksschule. Weitere Themen sind der Kids4-Kids-Run in Wien, der Tag der Bewegung "Beweg di gscheit" in Oberösterreich, das Schulfest "Hot in the City", die Schul-Olympics in der Vielseitigkeit und das Finale der Euregio-Schulmeisterschaft im Weitspringen in Innsbruck.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasseschwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Die vierte Auflage der Schneebergland-Rallye fand heute mit Start und Ziel im niederösterreichischen Rohr im Gebirge statt. Raimund Baumschlager (Skoda S2000) durfte sich als Sieger der Schneebergland-Rallye 2013 feiern lassen. Nach 14 Sonderprüfungen, die allesamt an einem Tag absolviert wurden, lag der Staatsmeister am Ende 9,2 Sekunden vor seinem schärfsten Verfolger Beppo Harrach (Mitsubishi Evo IX R4).

