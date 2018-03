BM Stöger präsentiert Bilanz und Ausblick - ELGA, Präventionsschwerpunkt, Sanierung, Gruppenpraxen wichtigste Erfolge

Buch "Weg mit den Gartenzäunen! Vom Überwinden gesundheitspolitischer Grenzen in Österreich" vorgestellt

Wien (OTS/SK) - Gesundheitsminister Alois Stöger präsentierte heute, Mittwoch, zusammen mit Gerhard Aigner, Sektionschef für Recht und gesundheitlichen VerbraucherInnenschutz, Pamela Rendi-Wagner, Sektionschefin für öffentliche Gesundheit und medizinische Angelegenheiten, und Georg Ziniel, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, eine gesundheitspolitische Bilanz der laufenden Legislaturperiode. Zu diesem Anlass wurde ein Buch herausgegeben. "Weg mit den Gartenzäunen! Vom Überwinden gesundheitspolitischer Grenzen in Österreich" liefert neben grundsätzlichen Überlegungen zu der Gestaltung des Gesundheitssystems auch konkrete Anknüpfungspunkte für weitere Projekte. "Das österreichische Gesundheitssystem zeichnet sich auch im internationalen Vergleich durch ein hohes Maß an Gerechtigkeit, Sicherheit und Solidarität aus. Uns ist es wichtig, den Blickpunkt der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und aus dieser Haltung heraus Grenzen im Gesundheitsbereich niederzureißen", sagte Stöger. ****

Der Gesundheitsminister zog Bilanz über die vielfältigen Maßnahmen der laufenden Amtszeit. Besonders strich er den Schwerpunkt auf Prävention, die Gesundheitsreform, den Elektronischen Gesundheitsakt (ELGA) und die Sanierung der Krankenkassen hervor. "Außerdem haben wir viele Leistungen in der Krise sogar ausgebaut. Das ist einzigartig in Europa. Dazu zählen etwa das Kinderimpfprogramm und das Krankengeld für Neue Selbstständige", führte Stöger aus. Auch der Nationale Aktionsplan Ernährung und insbesondere die Schulbuffets-Initiative sei ein großer Erfolg gewesen.

Als wichtige Projekte für die Zukunft führte der Gesundheitsminister vor allem Verbesserungen im Bereich der Zahngesundheit an: "Es kann nicht sein, dass am Gebiss der soziale Status eines Menschen ablesbar ist. Wir wollen die beste und modernste Versorgung für alle unabhängig ihres Einkommens. Aus diesem Grund haben wir die Leistungen der Krankenkassen-Zahnambulatorien ausgeweitet". Auch psychische Erkrankungen seien eine entscheidende Herausforderung. "Mit dem Psychologengesetz, das heute im Nationalrat behandelt wird, haben wir schon einen großen Schritt gemacht. Auch die Präventionsarbeit ist von großer Bedeutung", sagte Stöger. "Es ist mir außerdem ein Anliegen, das Programm zu gesunder Ernährung weiter auszuweiten, etwa auf Kindergärten oder Pflegeheime."

Das Buch ist über die Seite des Gesundheitsministeriums gratis zu beziehen und downloadbar:

http://bmg.gv.at/home/Service/Weg_mit_den_Gartenzaeunen_

