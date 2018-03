Nationalrat - Keck zum Hochwasserschutz: "Es ist die richtige Hilfe zur richtigen Zeit"

Vorziehen geplanter Projekte zum Hochwasserschutz ist begrüßenswert

Wien (OTS/SK) - In seiner Rede im Nationalrat lobte SPÖ-Abgeordneter Dietmar Keck das Vorziehen geplanter Projekte im Bereich Hochwasserschutz: "Ausbau- und Schutzmaßnahmen in diesem Bereich sind dringend notwendig. Das letzte Jahrhunderthochwasser liegt noch nicht einmal 11 Jahre zurück und es zeigt sich: Dort, wo wir Schutzräume und Retentionsbecken gebaut haben, konnte in diesem Jahr das Schlimmste verhindert werden. ****

Angesichts bewusster Flutungen von Wohnhäusern in den oberösterreichischen Gemeinden Goldwörth, Feldkirchen, Walding und Ottensheim in der Nacht von 3. auf 4. Juni 2013 forderte Keck Schadensersatz für Betroffene sowie umfassende Transparenz, um Fehlentscheidungen nachvollziehen zu können.

Als Positivbeispiele für den Hochwasserschutz nannte Dietmar Keck den Linzer Stadtteil Alt-Urfahr Ost sowie Mauthausen. Hier sei zu sehen, "wie wertvoll und notwendig solche Schutzmaßnahmen sind. Diese Orte konnten von der Überflutung freigehalten werden."

Das Vorziehen geplanter Vorhaben im Hochwasserschutz ist für Keck überaus begrüßenswert: "Mit der Realisierung von 17 von 34 geplanten Projekten konnte größtmöglicher Schutz gewährleistet werden. Diese 17 Projekte zeigen uns, wie wichtig es ist, dass Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz getroffen werden. Wir müssen Tempo machen, denn der Ausbau von Schutzvorrichtungen ist notwendig."

Seinen Dank richtete Keck in Richtung Bundesministerin Doris Bures. Denn sie treibe voran, dass Vorhaben im Hochwasserschutz, die erst für den Zeitraum 2019-2023 budgetiert waren, bereits 2014 in Angriff genommen werden.

"Es ist die richtige Hilfe zur richtigen Zeit, denn sie schafft Sicherheit für die Menschen und trägt gleichzeitig zur Konjunktur bei. Es ist eine Win-Win-Situation, die allen hilft", fasste Keck abschließend zusammen. (Schluss) kg/sn

