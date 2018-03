Nikolaus Prinz begrüßt Hochwasserschutzmaßnahmen der Regierung

ÖVP-Abgeordneter für verbesserte Koordination aller Donauländer

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Als Bürgermeister einer von den Donauhochwässern immer wieder betroffenen Gemeinde begrüßte heute, Mittwoch, ÖVP-Abg. Nikolaus Prinz die zweite 15a-Vereinbarung zwischen Bund und den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. "Ich halte es für sehr wertvoll, dass aufgrund des Hochwassers Anfang Juni die Investitionen nun vorgezogen und Schutzmaßnahmen bereits bis zum Jahr 2019 gesetzt werden. Immerhin geht es dabei um ein Volumen von 255 Millionen Euro", so Prinz. Neben dem Verkehrsministerium setzt auch das Lebensministerium wichtige Maßnahmen im Hochwasserschutz und beim Schutz vor Naturgefahren.

"Als Oberösterreicher bin ich froh, dass mit diesem Beschluss die finanziellen Voraussetzungen für Schutzmaßnahmen z.B. in Langenstein, Luftenberg und St. Georgen/Gusen sowie in der Ennser Ortschaft Ennhagen geschaffen werden", sieht der ÖVP-Abgeordnete aufgrund des aktuellen Hochwassers aber noch weitere zur Umsetzung geforderte Maßnahmen für betroffene Gemeinden in den Bezirken Eferding und Urfahr sowie für rund zwanzig Objekte in Grein und in der Ortschaft Hirschenau in St. Nikola.

Schuldzuweisungen helfen niemandem

Das Eferdinger Becken war in den letzten Tagen in den medialen Schlagzeilen. "Diese öffentlichen Schuldzuweisungen helfen aber niemandem", nennt Prinz drei notwendige Schritte. Als erstes ist wichtig, den Betroffenen bei der Schadensbewältigung zu helfen. Zweitens ist eine genaue Analyse notwendig, warum das Hochwasserereignis so abgelaufen ist. Dazu beauftragt das Land Oberösterreich die Universität Kassel, eine Studie zu erstellen. Landeshauptmann Pühringer hat zudem alle Beteiligten zu einem runden Tisch am 9. Juli eingeladen. Und als Drittes sind konkrete Schutzmaßnahmen zu erarbeiten. "Wenn etwa Stromerzeugung und Schifffahrt im Hochwasserfall ein oder zwei Tage früher eingestellt werden würden, um den Hochwasserabfluss zu beschleunigen, könnte das Verbesserungen für die Anrainer bringen. Dies braucht aber eine Koordination aller Donauländer von Bayern bis Rumänien", betont Prinz. Verbesserungen verlangt der ÖVP-Abgeordnete auch beim Thema Sediment- und Schlammablagerungen.

