"Live from Studio B" auf Bibel TV / Neue Musikreihe mit bekannten US-Künstlern

Hamburg (ots) - Bibel TV bringt eine ganz besondere Konzertreihe ins deutsche Fernsehen: "Live from Studio B" wird am Mittwoch, 17. Juli, erstmals im Programm des christlichen Familiensenders zu sehen sein. Unter der Vielfalt der auftretenden Künstler sind u.a. bekannte US-Gruppen wie "Third Day" oder "Jars of Clay" zu sehen und zu hören.

Die Rockband "Third Day" aus Georgia wurde seit ihrer Gründung 1991 mit 20 Gospel Music Awards, einem American Music Award und vier Grammys ausgezeichnet. Ebenfalls mit vielen Preisen gewürdigt sind die "Jars of Clay". Die vier Musiker werden in den USA - in Anlehnung an die Beatles - als Fab Four der christlichen Popmusik bezeichnet. U2-Leadsänger Bono z.B. nennt sich selbst einen großen Fan der Gruppe.

Die weitere Auflistung zeigt eine große Breite an Musikstilen: Das R&B- und Gospelduo "Trin-i-tee 5:7" wurde schon zweimal für den Grammy nominiert. Sängerin Nicole C. Mullen ist ebenfalls in der Gospelmusik zu Hause. Danen Kane überzeugt mit gefühlvoller, akustischer Musik. Die Band "Abandon" spielt alternative Rock- und Popmusik. Unter den übrigen Namen finden sich u.a. die Hip-Hop-Gruppe "Group 1 Crew", die Rockband "Hyland", die "Echoing Angels", Dara MacLean und Chris Sligh.

Die Fernsehreihe "Live from Studio B" wird in South Bend bei Chicago von LeSEA Network produziert. Sie umfasst die Live-Auftritte der Musiker im Studio ebenso wie Mitschnitte vom "World Pulse Festival", das am gleichen Ort als eines der weltweit größten christlichen Open Air Festivals stattfindet.

Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender freut sich: "Wir starten jetzt 'Live from Studio B' als Sommerreihe an vier Abenden, haben aber die langlaufende Ausstrahlung dieser Erfolgssendung bereits im Visier. Neben der beliebten Gospelshow 'Homecoming' können wir unseren Zuschauern damit eine weitere hochklassig produzierte Musiksendung aus Amerika zeigen."

Sendetermine "Live from Studio B": Mittwoch, 17.07., 20.15 Uhr Mittwoch, 24.07., 20.15 Uhr Mittwoch, 31.07., 20.15 Uhr Mittwoch, 07.08., 20.15 Uhr

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

