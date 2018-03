Karlheinz Töchterle: Neue Lehrerbildung mit Qualität und Leben füllen

BMWF und BMUKK präsentieren sechsköpfiges Expertengremium

Wien (OTS) - "Der Beschluss der neuen Lehrerbildung ist ein wichtiger Schritt in der Bildungspolitik, jetzt geht es darum diese Reform mit Leben zu füllen. Die Qualität und deren Absicherung stehen dabei im Zentrum unserer Überlegungen", so Wissenschafts- und Forschungsminister Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle anlässlich der heutigen Präsentation des Qualitätssicherungsrates für Pädagoginnen-und Pädagogenbildung gemeinsam mit Unterrichtsministerin Dr. Claudia Schmied. Dieses sechsköpfige Expertengremium wird sicherstellen, dass die Ausbildung den höchsten Qualitätsansprüchen und den Berufsanforderungen des Dienstgebers entspricht. Seitens des BMWF und des BMUKK werden Prof. Maria-Luise Braunsteiner, Univ.-Prof. Roland Fischer, Univ.-Prof. Tina Hascher , Univ.-Prof. Wolfgang Kofler, Univ.-Prof. Christiane Spiel und Univ.-Doz. Andreas Schnider in den Rat bestellt.

"Diese Personen sind renommierte Experten, die sowohl im Bereich der Fachdidaktik als auch in der Welt der Wissenschaft und Forschung zu Hause sind. Ich bin sicher, dass sie die Kooperation der Institutionen und die Verschmelzung der Ausbildungen mitgestalten und ihre Erfahrungen in die neue Aufgabe einbringen werden", erklärt Minister Töchterle. Künftig wird das Curriculum jedes neu-konzipierten Lehramtsstudiums zur Stellungnahme an den Qualitätssicherungsrat übermittelt. Diese unabhängige Qualitätssicherung gilt nicht nur für Universitäten, sondern auch für Pädagogische Hochschulen.

Die Mitglieder des Rates, die von BMUKK und BMWF für fünf Jahre bestellt werden und ihren Vorsitz aus ihrer Mitte wählen, sind weisungsfrei und haben folgende Aufgaben:

- Beobachtung und Analyse der Entwicklung der Pädagoginnen- und Pädagogenbildung in Österreich sowie Erarbeitung von Vorschlägen zu deren Weiterentwicklung.

- Beratung der Bundesministerinnen und der Bundesminister sowie der hochschulischen Bildungseinrichtungen in Angelegenheiten der Qualitätssicherung und Bedarfsfragen.

- Studienangebotsspezifische Prüfung der wissenschaftlichen und professionsorientierten Voraussetzungen für die Leistungserbringung von Pädagogischen Hochschulen allenfalls unter Hinzuziehung einer dafür international anerkannten unabhängigen Hochschul-Qualitätssicherungseinrichtung.

- Stellungnahme im Rahmen der Curricula-Begutachtungsverfahren zu den Curricula der Lehramtsstudien hinsichtlich der Umsetzung der berufsrechtlichen Vorgaben an die anbietende Bildungsinstitution.

- Jährliche Veröffentlichung eines Berichts über den aktuellen Stand der Pädagoginnen- und Pädagogenbildung in Österreich.

Prof. Mag. Dr. Maria-Luise Braunsteiner, Jahrgang 1949

seit 1992 Professorin für Sonder- und Integrationspädagogik. Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Lehreraus-, Fort- und Weiterbildung; Inklusion; internationale Kooperation mit universitären Einrichtungen; Curricula-Entwicklungen

2006-2013 Vorsitzende der Studienkommission

Univ.-Prof. Mag. Dr. Roland Fischer, Jahrgang 1945

seit 1974 Professor für Mathematik mit besonderer Berücksichtigung der Didaktik an der Universität Klagenfurt

seit 1980 Mitglied der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, von 2004-2009 als Dekan

2011/12 stv. Vorsitzender der Vorbereitungsgruppe "Pädagog/innenbildung Neu"

2012/13 Mitglied des Entwicklungsrates "Pädagog/innenbildung Neu"

Univ.-Prof. Dr. Tina Hascher, Jahrgang 1965

2005-07/2013 Universitätsprofessorin für Pädagogik mit Schwerpunkt Schulpädagogik, Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universität Salzburg

2012-07/2013 Direktorin der School of Education, Universität Salzburg Ab 01.08.2013 Professorin für Schul- und Unterrichtsforschung an der Universität Bern, Leiterin der Abteilung für Schul- und Unterrichtsforschung, Mitdirektorin des Instituts für Erziehungswissenschaft

Mitglied der "Anerkennungskommission" der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)

Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Kofler, Jahrgang 1970 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Zentrum für Alte Kulturen, Institut für Sprachen und Literaturen, Bereich Gräzistik und Latinistik

1996 - 2008 Unterrichtstätigkeit an Schulen in Südtirol (Deutsch und Latein)

Dezember 2007 Habilitation im Fach Klassische Philologie an der Universität Innsbruck

2009-2012 Ordinarius für Klassische Philologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Seit Oktober 2012 Propter Homines-Professor für Klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Neulatein an der Universität Innsbruck

Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Schnider, Jahrgang 1959

Professor für Religionspädagogik, Pädagogische Hochschule Wien Lehreraus- und -fortbildung; Schule und Unterricht Unternehmensberater; Lebens- und Sozialberater

2002 bis 2010 Abgeordneter zum Bundesrat

2011/12 Vorsitzender der Vorbereitungsgruppe "Pädagog/innenbildung Neu"

2012/13 Vorsitzender des Entwicklungsrates "Pädagog/innenbildung Neu"

Univ.-Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel, Jahrgang 1951

seit 2000 Lehrstuhl für Bildungspsychologie und Evaluation am Institut für Psychologie der Universität Wien

2004 bis 2006 Gründungsdekanin der Fakultät für Psychologie der Universität Wien

seit 2006 Vorstand des Instituts für Wirtschaftspsychologie, Bildungspsychologie und Evaluation, Fakultät für Psychologie, Universität Wien

2012/13 Mitglied des Entwicklungsrates "Pädagog/innenbildung Neu"

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecher: Felix Lamezan-Salins

Tel.: +43 1 531 20 9027

mailto: felix.lamezan-salins @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at