Große Protestkundgebung in Klagenfurt

Knapp 1.300 MitarbeiterInnen der Papier- und holzverarbeitenden Industrie demonstrieren in Klagenfurt gegen das geplante Biomassekraftwerk

Wien (OTS/PWK501) - Die Demonstranten - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Unternehmen - haben mit ihren Betriebsräten diese Demonstration organisiert und wurden dabei von der Austropapier und den Unternehmen unterstützt. Die Platten- und Sägeindustrie war unter anderem durch Abordnungen der Firmen Fundermax und Egger vertreten, ebenso die Produktionsgewerkschaft und die Gewerkschaft Bau-Holz. Das verdeutlicht die breite Basis dieser Kundgebung. Die Teilnehmer brachten lautstark ihren Unmut über das geplante Biomassekraftwerk und ihre Sorgen über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze zum Ausdruck.

Als Redner an die versammelten Demonstranten kamen Herr Richard Wedam von der Klagenfurter Bürgerinitiative, Herr Rene Willeger, Arbeiterbetriebsratsvorsitzender bei Fundermax, Herr Gottfried Joham, Geschäftsführer der Mondi Frantschach GmbH, sowie Herr Wolfgang Knes, Konzernzentral-Betriebsratsvorsitzende der Mondi AG zu Wort.

Mehr als 10.000 LKW-Fahrten pro Jahr nur für die Holzanlieferung wären für die Holzversorgung des geplanten Biomoasse-Kraftwerks notwendig, dies über lange Anfahrtstrecken. Die damit einhergehende Feinstaubbelastung, die CO2-Emissionen und die Lärmbelästigung lassen dieses Projekt auch aus ökologischer Sicht mehr als fragwürdig erscheinen.

Schon heute ist die Holzversorgung der holzverarbeitenden Industrie aufgrund einer verfehlten Biomasse-Förderpolitik nicht mehr sichergestellt, 37 Prozent müssen bereits aus dem Ausland importiert werden. Österreich gehört damit heute zu den weltweit größten Holzimporteuren! Das geplante Projekt würde die ohnehin schon prekäre Situation der Holzversorgung der heimischen Zellstoff- und Papierhersteller ebenso wie der Säge- und der Plattenindustrie massiv verschärfen.

Der Konzernzentral-Betriebsratsvorsitzende von Mondi AG, Wolfgang Knes, wies in einer sehr eindrucksvollen und engagierten Ansprache zum Abschluss darauf hin, dass dieses Projekt nicht nur aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten abzulehnen ist. Es darf nicht sein, dass Standorte, die zu den modernsten der Welt gehören, bei den Umweltstandards auf höchstem Niveau sind und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit zu den qualifiziertesten gehören, durch dieses Projekt gefährdet werden. Eine Realisierung des Projekts würde die Rohstoffversorgung der Papier- und Zellstoffindustrie dramatisch verknappen und letztlich tausende Arbeitsplätze in unserem Land gefährden.

Alle Redner bedankten sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für dieses beeindruckende Zeichen der Solidarität und appellierten an die politischen Entscheidungsträger, bestehende Alternativen zum geplanten Bau des Biomassekraftwerkes in Klagenfurt zu prüfen. Gefordert werden ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternativen, etwa die Fernwärmeauskoppelung aus Betrieben der Holzindustrie, die bereits in nachhaltige Holznutzungskonzepte eingebettet sind. (us)

