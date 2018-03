Stronach/Lugar: Regierung will Hypo-Desaster bis nach der Wahl verheimlichen

Bürger haben das Recht auf die volle Wahrheit

Wien (OTS) - "Seit Josef Pröll die Hypo Alpe Adria verstaatlicht hat, um sie in kleinen Portionen dem Raiffeisenkonzern zuführen zu können, mauert, verschleiert und verzögert die Regierung bei jedem Versuch, die Vorkommnisse aufzuklären. Die Regierung hat das Hypo-Desaster wie einen Mühlstein am Hals hängen und will das wahre Ausmaß bis nach der Wahl verheimlichen", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Er verlangt, "dass Finanzministerin Fekter stellvertretend für alle Heimlichtuer den Menschen reinen Wein einschenkt und umgehend konkrete Zahlen vorlegt. Andernfalls können wir das bei einer Sondersitzung klären!", so Lugar.

"Für die vielen Fehlentscheidungen der Regierung bei der Notverstaatlichung müssen letztlich die Steuerzahler blechen, denn es gibt ja noch immer keine Amtshaftung für Politiker", erinnert Lugar. Deshalb sei es ein Gebot von Fairness und Transparenz, "dass endlich einmal korrekte Zahlen vorgelegt werden, wie teuer uns das Hypo-Desaster aktuell zu stehen kommt - und wie gering die Kosten für die Republik gewesen wären, wenn die Regierung sorgsam und vernünftig gehandelt hätte", verlangt Lugar. "Von SPÖ und ÖVP als Verantwortliche dieses Milliardenverlustes ein Wort der Entschuldigung gegenüber den Bürgern zu erwarten, das verlangt angesichts der ständigen Verschleierungsversuche ohnedies niemand", so Lugar.

