Schlumberger-Gruppe setzt auf nachhaltige Unternehmensentwicklung

Ergebnissteigerung durch deutliches Wachstum im Kernmarkt Österreich

Wien (OTS) - Die Schlumberger Unternehmensgruppe zieht für das Geschäftsjahr 2012/2013 ein positives Resümee. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte das Betriebsergebnis mit durchschnittlich 223 MitarbeiterInnen um 3,3% auf 4,4 Mio. EUR gesteigert werden. Der Umsatz blieb mit 209,9 Mio. EUR stabil. Verantwortlich für das Wachstum war vor allem die positive Entwicklung am österreichischen Markt, getragen durch das nachhaltige Bekenntnis zu österreichischer Herkunft und die Innovationskraft der Eigenmarken. Die erfolgreiche Abspaltung des Kräuterspirituosengeschäfts in die neu gegründete Gurktaler AG verstärkt den zukünftigen Fokus auf die beiden Kernkompetenzen Schaumwein und Kräuterspirituosen.

Das gesteigerte Betriebsergebnis der Schlumberger-Gruppe ist auf ein starkes Ergebniswachstum im österreichischen Markt zurückzuführen. Im wichtigsten Kernmarkt konnte man 2012/13 ein hervorragendes Plus von 17,6 % auf 2,5 Mio. EUR nach 2,1 Mio. EUR in 2011/12 bzw. 1,9 Mio. EUR in 2010/11 erreichen. Bereinigt um einen einmaligen Entkonsolidierungseffekt in Deutschland, wurde ein stabiler Umsatz auf Vorjahresniveau (-0,4%) erzielt.

Eduard Kranebitter, Vorstandsvorsitzender der Schlumberger AG, dazu: "Das ungebrochene Bekenntnis zu Österreich und die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen geben seit Jahren unsere Richtung vor. Die nachhaltige Unternehmensentwicklung und ein gesteigertes Betriebsergebnis zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir blicken mit Stolz auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück, in dem es uns trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gelungen ist das Unternehmen nicht zuletzt aufgrund der Abspaltung des Kräuterspirituosengeschäfts in eine neu gegründete Aktiengesellschaft sehr gut auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten und für ein geplantes weiteres Wachstum optimal aufzustellen."

Die Eigenmittel zum Bilanzstichtag 31. März 2013 betrugen 24,5 Mio. EUR nach 50,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2011/2012. Dabei ist der Abgang von Beteiligungen an Firmen und Markenrechten durch einen gesellschaftsrechtlichen Entflechtungsschritt und dem damit verbundenen Wechsel der Markenwerte und Beteiligungen von der Schlumberger AG in die Gurktaler AG zu berücksichtigen. Die Eigenmittelquote beträgt somit 22,1 % nach 37,2 % im Vorjahr. Schlumberger verfügt damit weiterhin über eine solide Eigenmittelausstattung.

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung am 4. September 2013 eine Dividende von 0,58 EUR je Aktie vor. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 8 % des Grundkapitals bzw. einer Dividendenrendite zum Bilanzstichtag von 3,5 % auf Stammaktien und 5,2 % auf Vorzugsaktien. Bei dieser Renditebetrachtung ist zudem die Dividende der Gurktaler AG, die ihr Vorstand der Hauptversammlung in Höhe von 0,08 EUR vorschlagen wird, zu berücksichtigen. Aktionäre beider Unternehmen werden in Summe Dividenden in Höhe von 0,66 EUR erhalten. Damit wird das Niveau des Vorjahres von 0,73 EUR leicht unterschritten, aber dennoch eine überaus attraktive Aktienrendite erzielt.

Jede dritte Flasche Schlumberger geht ins Ausland

Mit einer Ergebnissteigerung von 17% im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich das Exportgeschäft im Geschäftsjahr 2012/13 positiv, rund jede dritte Flasche Schlumberger wurde ins Ausland exportiert. Auch die Marke Gurktaler entwickelte sich erfreulich - der Export wuchs um 28%. Ein leichter Umsatzrückgang ist auf die Preissensibilität am für Schlumberger wichtigen Exportmarkt Deutschland zurückzuführen. In den Niederlanden konnte trotz schwieriger Marktbedingungen der Absatz stabil gehalten werden, und in der Schweiz wuchs der Exportanteil erneut im zweistelligen Bereich.

Im Geschäftsjahr 2013/2014 plant Schlumberger eine Umsatz- und Ertragssteigerung, die an die erfolgreiche Entwicklung der Vorjahre anschließt.

