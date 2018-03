Becker: Neue Ombudsfrau für Beschwerden von 500 Millionen EU-Bürgern

EU-Parlament wählt Emily O'Reilly zur neuen Europäischen Bürgerbeauftragten

Straßburg, 3. Juli 2013 (OTS) Das EU-Parlament hat heute die Irin Emily O'Reilly zur neuen europäischen Bürgerbeauftragten für die Zeit bis zur Europawahl 2014 gewählt. Zum ersten Mal wird dieses Amt von einer Frau besetzt. "500 Millionen EU-Bürger haben in ihr eine direkte Ansprechpartnerin, wenn es um Beschwerden über die Arbeitsweise aller EU-Institutionen und Behörden geht. Ich hoffe, dass O'Reilly in den kommenden Monaten ihrer wichtigen Aufgabe gerecht wird" so Heinz K. Becker, Mitglied des Ausschusses für Petitionen im Europäischen Parlament. "Gerade in wirtschaftlich und sozial schwierigen Zeiten, in denen EU-Institutionen oft unpopuläre Maßnahmen treffen müssen, ist es absolut notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Behörden nicht verlieren. Die Ombudsfrau ist hier im Dienste der EU-Bürger umfassend zuständig", so der EU-Abgeordnete. ****

Durch die Einführung der EU-Grundrechte-Charta hat jeder EU-Bürger explizit das "Recht auf eine gute Verwaltung". Dem müssen laut Becker alle EU-Institutionen in ihrem Handeln entsprechen und der Bürgerbeauftragte habe über die Einhaltung dieses Rechts zu wachen. "Ich wünsche mir von unserer neuen EU-Bürgerbeauftragten, dass sie ihre Arbeit aktiv in die Öffentlichkeit trägt. Informationen und Kontakt zu ihr sollen im Internet und auf Social-Media-Kanälen der EU-Behörden schnell zu finden sein. Außerdem wünsche ich mir eine intensivere Kooperation des Ombudsmann mit dem EU-Parlament und seinem Petitionsausschuss", so Becker abschließend.

