Nationalrat - Heinzl: Hochwasserschutz ist Wettlauf mit der Zeit

Investitionen von 255 Millionen Euro für Hochwasserschutz bedeutend

Wien (OTS/SK) - Durch die vorgezogene Finanzierung von 17 Hochwasserschutzprojekten können diese bereits 2019 fertiggestellt werden, erklärt SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl heute, Mittwoch, im Parlament. Damit würden zudem 1100 neue Arbeitsplätze geschaffen, wie Heinzl betonte. ****

Heinzl verwies auf die enorme Bedeutung des Hochwasserschutzes, da das Hochwasser vom Juni gezeigt habe, dass zwei Jahrhunderthochwasser von innerhalb nur elf Jahren auftreten könnten. "Wirkungsvoller Schutz vor Hochwasser ist ein Wettlauf mit der Zeit, um menschliches Leid zu verhindern", wie Heinzl erklärte.

Alle Parlamentsparteien hätten in einem gemeinsamen Entschließungsantrag die Regierung ersucht, die Finanzierung weiterer Projekte für den Hochwasserschutz entlang der Donau vorzuziehen. "Die Regierung hat rasch reagiert und damit wird es uns gelingen, die Fertigstellung der geplanten Projekte um vier Jahre vorzuziehen", wie Heinzl erläuterte, "bis 2019 werden 17 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 255 Millionen Euro realisiert werden."

Diese Investitionen seien auch Teil des Konjunkturprogramms, welches dazu beitrage, "dass wir in der EU nicht nur die niedrigste Arbeitslosigkeit haben, sondern mittlerweile auch zweitstärkste Wirtschaftskraft sind", wie der SPÖ-Abgeordnete feststellte.

Infrastrukturministerin Doris Bures habe das Vorziehen der Projekte zum Hochwasserschutz angeregt, so Heinzl, womit 1100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen würden. "Wer schnell hilft, hilft doppelt", so Heinzl, "denn so werden auch zehntausende Menschen vor dem nächsten Hochwasser geschützt!"

Den freiwilligen HelferInnen dankte Heinzl für ihr Engagement, welches eindrucksvoll gezeigt habe, "dass die ÖsterreicherInnen zusammenhalten und einander in schwierigen Situationen helfen." (Schluss) gbb/mis

