Johanna Gerhalter ist FEMtech-Expertin des Monats Juli

Wien (OTS/BMVIT) - Um die Leistungen von Frauen und die Wichtigkeit von weiblicher Kreativität und der weiblichen Perspektive im Technologie- und Forschungsbereich sichtbar zu machen, wählt eine interdisziplinär besetzte, unabhängige Jury aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Personalmanagements eine herausragende Expertin aus der FEMtech Expertinnendatenbank auf dem Gebiet der Forschung und Technologie zur "FEMtech-Expertin des Monats". Im Juli wurde die Biobäuerin Johanna Gerhalter von der Jury nominiert. ****

Gerhalter ist durch und durch Landwirtin und hat es sich zur Passion gemacht, Werte zu vermitteln und anderen zugänglich zu machen. Aufgewachsen ist sie in der Steiermark in einem Bergbauernbetrieb als eine von sieben Geschwistern. Neben ihren landwirtschaftlichen Wurzeln hat es sie auch ausbildungstechnisch immer wieder zur Landwirtschaft gezogen. So besuchte sie nach der Matura an der HBLA für Land- und Ernährungswirtschaft Pitzelstätten die Universität für Bodenkultur und studierte darüber hinaus an der Lincoln Universität, Neuseeland. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie in Wien für Bioverbände und unterrichtete in Schulen sowie an einer Bildungsanstalt.

Die engagierte Biobäuerin ist verheiratet, hat drei Kinder und bewirtschaftet einen biologischen Milchviehbetrieb mit Bio-Heumilchproduktion im Flachgau, Salzburg. Neben der Landwirtschaft betreut sie zahlreiche Projekte zu Themen wie:

Alternativen in der Biolandbewirtschaftung und Ernährungswirtschaft oder die Gleichstellung von Frauen und Männern im ländlichen Raum. Ihr Hof ist darüber hinaus als WWOOF-Hof (welcome workers on organic farms) gelistet und beherbergt pro Jahr etwa 10 Personen aus verschiedenen Länder zum Gedankenaustausch und zum Mithelfen am Hof oder ist Veranstaltungsort für die "Schule im Kuhstall - einen etwas anderer Unterricht für alle Schulstufen".

Hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern im ländlichen Raum hat die Biobäuerin eine klare Meinung: "Frauen übernehmen seltener maßgebliche Funktionen in den Regionen und sie erheben weniger oft ihre Stimme bei z.B. bäuerlichen Versammlungen - weil es schon immer so war. Dieses traditionelle Rollenbild der Frauen wird durch bestehende Frauen-Organisationen am Land (ÖVP-Frauen, Goldhauben) meiner Meinung nach eher verfestigt."

Mit ihren Tätigkeiten versucht Gerhalter dem entgegenzuwirken und setzt sich verstärkt für die Mitbestimmung von Frauen in ländlichen Regionen ein. Vor allem weil "Frauen am Bauernhof meist sehr gleichgestellt arbeiten: Sie bedienen alle Maschinen, sie managen den Betrieb, sie treten in Kontakt zu Ämtern oder führen Verkaufsgespräche", so Gerhalter. "Frauen am Land agieren emanzipiert, sie reden aber nicht darüber, sind nicht stolz darauf und fordern selten Rechte zur Mitbestimmung in der Kommune oder in Organisationen ein."

Alle Informationen auf www.femtech.at

Mit der monatlichen Expertinnenwahl stellt das BMVIT seit März 2005 Frauen aus der FEMtech Expertinnendatenbank vor, die sich erfolgreich im Technologie- und Forschungsbereich etabliert haben. Das ausführliche Porträt der "FEMtech-Expertin des Monats" sowie zur FEMtech Expertinnendatenbank finden Sie auf www.femtech.at. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Büro des Herrn Generalsekretärs

Telefon: +43 (0) 1 71162 65 Durchwahl 8900