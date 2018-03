ÖH: Qualitätssicherungsrat muss Aufnahmeprüfungen zu Fall bringen

Negative Auswirkungen von Aufnahmeverfahren werden täglich bestätigt

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) sieht den heute präsentierten Qualitätssicherungsrat äußerst kritisch. Viktoria Spielmann vom Vorsitzteam der ÖH: "Wie wir schon in der Vergangenheit angemerkt haben, wird durch den Qualitätssicherungsrat eine Parallelstruktur geschaffen. Warum nicht die Österreichische Qualitätssicherungsagentur AQA die Aufgabe wie auch in allen anderen Studienrichtungen übernimmt, ist uns nicht klar. Auch wenn die Unabhängigkeit des Qualitätssicherungsrates formal zugesichert wurde, werden die Ministerien versuchen so viel Einfluss wie möglich zu nehmen."

Eine der Aufgaben des Qualitätssicherungsrates wird auch sein, die Aufnahmeprüfungen zu evaluieren. "Hier fordern wir eine rasche Evaluierung. Mit Christiane Spiel ist eine Expertin in dem Feld im Qualitätssicherungsrat vertreten. Die negativen Auswirkungen von Aufnahmeverfahren sind seit langem bekannt: Sie bewirken eine schlechtere soziale Durchmischung, teilweise werden Frauen systematisch benachteiligt, und generell sind Aufnahmeverfahren eine zusätzliche, unnötige Hürde für StudienanfängerInnen. Wenn der Qualitätssicherungsrat seine Aufgabe ernst nimmt, muss er eine Abschaffung aller Aufnahmeverfahren besser heute als morgen fordern", so Spielmann.

Auch die im Rahmen der Studienplatzfinanzierung eingeführten Aufnahmeverfahren an den Universitäten haben negative Auswirkungen. "Die ÖH hat immer vor der abschreckenden Wirkung von Aufnahmeverfahren gewarnt. Zusammen mit den absurd früh angesetzten Registrierungsfristen hat das Ministerium jetzt das erreicht, was es immer wollte: Weniger Studierende. In fast allen Fächern haben sich weniger junge Menschen angemeldet als im Vorjahr. Einerseits weil die Anmeldefristen absurderweise teilweise vor der Matura ausliefen, andererseits weil die Entscheidung darüber so schnell und überhastet getroffen worden ist, dass die Information nicht an alle SchülerInnen dringen konnte. Die Auswirkungen von Aufnahmeprüfungen sind also kein Geheimnis - wir fordern deshalb die sofortige Abschaffung bei pädagogischen Studien!"

