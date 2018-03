Rechtsanwalt Dr. Christian Tuscher neu bei DLA Piper Weiss-Tessbach

Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper verstärkt ihre Corporate-Praxis mit Dr. Christian Tuscher, LL.M.

Wien (OTS) - Christian Tuscher (33) ist Experte für Vertrags- und Wirtschaftsprivatrecht sowie Beteiligungs- und Risikofinanzierungen. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind neben dem Sport- und Medienrecht auch allgemeines Immaterialgüter- und Energierecht. Durch seine Tätigkeit als Lektor bei wissenschaftlichen Lehrgängen und seine Erfahrung als Business-Mentor und Strategieberater verfügt er über ein ganzheitliches Verständnis wirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhänge.

"Ich freue mich über den Zugang von Dr. Christian Tuscher", sagt Dr. Christoph Mager, Partner und Leiter der Corporate Gruppe bei DLA Piper Weiss-Tessbach. "Mit seiner hohen fachlichen Kompetenz und seiner breit gefächerten Expertise passt er hervorragend in unsere weltweit tätige Kanzlei".

Dr. Tuscher studierte an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl Franzens Universität in Graz.. An der Universität Wien absolvierte er ein Masterstudium im Bereich Unternehmensrecht und IPT. Seit Jänner 2010 ist er eingetragener Rechtsanwalt in Österreich.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.

