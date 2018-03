"Eco" am 4. Juli: Was braucht Österreich? - voestalpine-Chef Wolfgang Eder im "Eco"-Interview mit Waltraud Langer

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 4. Juli 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Was braucht Österreich? - voestalpine-Chef Wolfgang Eder im großen "Eco"-Interview

Erfahrene österreichische Topmanager/innen sagen im Juli ihre Meinung zum Thema "Was braucht Österreich?" Es ist der Blick über den Tellerrand, die globale Perspektive - die Sicht von jenen, die Zehntausende Arbeitsplätze verantworten und auf der ganzen Welt hautnah beobachten, warum es welchen Staaten und Unternehmen gut -oder auch nicht so gut geht. Im ersten "Eco"-Manager-Interview wirft Wolfgang Eder, Chef der voestalpine mit 47.000 Mitarbeitern in 50 Ländern, einen kritischen Blick auf Österreich: Was kann bzw. muss Österreich tun, damit auch die nächste Generation im Wohlstand leben kann? Für "Eco" interviewt Magazine-Chefredakteurin Waltraud Langer.

Alpine-Konkurs: Freud und Leid nach der Rekordpleite

Der Schock sitzt noch immer tief. Doch die befürchtete Erschütterung auf dem Arbeitsmarkt dürfte ausbleiben: Zwei Wochen nach der Insolvenz der Alpine-Baugesellschaft wird klar, dass die Pleite des zweitgrößten österreichischen Bauunternehmens die Wirtschaft weniger beeinträchtigt als angenommen. Ein Großteil der knapp 5.000 Alpine-Beschäftigten - vor allem die Arbeiter - kommt bei anderen Bauunternehmen unter. Das "Übernahme-Modell" der ehemaligen Alpine-Konkurrenten ist einfach: Porr, Strabag, Swietelsky und Hinteregger, um nur die größeren Firmen zu nennen, teilen sich den österreichischen Markt einfach neu auf. Über sogenannte "regionale Auffanggesellschaften" übernehmen sie ganze Arbeitstrupps der ehemaligen Alpine, verlangen im Gegenzug aber auch, die derzeit stillstehenden Baustellen fertigstellen zu dürfen. Während für viele Beschäftigte also eine Art "Happy End" greifbar wird, schaut es für manche Zulieferbetriebe der ehemaligen Alpine traurig aus. Die Kreditschützer rechnen spätestens ab Herbst mit mehreren Dutzend Folgekonkursen. Ein Bericht von Günther Kogler und Sabina Riedl.

Urlaubs-Check: Was der neue Tiroler Bergsommer wirklich wert ist

Koffer oder Rucksack? Diese Frage stellen sich derzeit viele Urlaubshungrige. Immerhin 60 Prozent aller Österreicher wollen im Sommer wandern. Und viele ausländische Urlaubsgäste, speziell die Deutschen, erst recht. Auf diese - die beliebteste - Art der Sommerbeschäftigung setzt auch die Urlaubshochburg Tirol. Heuer mit einer erneuerten Strategie - mit besseren und attraktiveren Angeboten. Freizeitpark, Geocashing und Frühstück am Berg sollen eine besondere Wanderlust aufkommen lassen. "Eco" zeigt, was der neue Tiroler Bergsommer wirklich wert ist. Ein Bericht von Katinka Nowotny.

Apropos - das Wirtschaftsmagazin "Eco" im Sommer: Das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco" geht im Sommer wieder an die frische Luft. Angelika Ahrens wird die acht Sendungen im Juli und im August jeweils von einem anderen Hotspot aus moderieren - wobei der Ort der Moderation mit einem Thema der jeweiligen Sendung verknüpft sein wird.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at