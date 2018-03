21. Bezirk: Kreuzungsbereich Julius-Ficker-Straße/Seyringer Straße wird saniert

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 5. Juli 2013 beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der schadhaften Betonfahrbahn am und im Anschluss an das Kreuzungsplateau Julius-Ficker-Straße/Seyringer Straße im 22. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen Julius-Ficker-Straße in Fahrtrichtung Floridsdorf

Hier arbeitet die MA 28 tagsüber, in der Nacht und über das Wochenende. Für AutofahrerInnen bleiben während der Bauarbeiten ein Geradeausfahrstreifen und ein Rechtsabbiege- bzw. Linksabbiegefahrstreifen in die Seyringer Straße frei. Die Seyringer Straße selbst wird von der Julius-Ficker-Straße bis und in Richtung Lhotskygasse als Einbahn geführt. In der Wagramer Straße (Fahrtrichtung stadtauswärts) wird einer der zwei Linksabbiegefahrstreifen in die Julius-Ficker-Straße gesperrt.

Verkehrsmaßnahmen Julius-Ficker-Straße in Fahrtrichtung S2

In diesem Abschnitt erfolgen die Bauarbeiten über die Wochenenden (Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr Früh). In dieser Zeit wird der Rechtsabbiegefahrstreifen in die Wagramer Straße (Fahrtrichtung stadteinwärts) gesperrt, je ein Geradeausrechts-, Geradeaus- und Linksabbiegefahrstreifen bleiben jedoch für den Verkehr frei.

Umleitungsstrecke

Die Umleitung der Seyringer Straße in Fahrtrichtung Julius-Ficker-Straße wird während der Bauzeit über die Wassermanngasse und Kürschnergasse geführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Julius-Ficker-Straße/Seyringer Straße

Baubeginn: 5. Juli 2013

Geplantes Bauende: 15. Juli 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

