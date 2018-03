ORF III mit "60 Minuten.Politik" mit den Bildungssprecher/innen und "Inside Brüssel" über die Spionageaffäre

Am 4. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 4. Juli 2013, überträgt ORF III live und in voller Länge den zweiten Tag der Nationalratssitzung aus dem Parlament (ab 9.00 Uhr). Nach einer Fragestunde mit Arbeits- und Sozialminister Rudolf Hundstorfer wird voraussichtlich die Verlängerung des Pflegefonds bis Ende 2016 beschlossen. Mit der Pflegekarenz und der Pflegeteilzeit werden zudem zwei echte Neuerungen eingeführt. Für einen besseren Kinderschutz vor gewalttätigen Eltern soll eine Ausweitung des Betretungsverbots sorgen, das künftig auch in Schulen, Kindergärten und Horten gelten kann. Hinzu kommt noch das neue Staatsbürgerschaftsrecht, dass es gut integrierten Fremden ermöglich soll bereits nach sechs Jahren die österreichisches Staatsbürgerschaft zu erlangen. Abschließend wird am Donnerstag mit einer Bund-Länder-Vereinbarung über den Ausbau ganztägiger Schulformen festgelegt, dass es bis Ende des Schuljahres 2018/19 200.000 Ganztagesplätze geben soll.

ORF 2 überträgt von 9.05 bis 10.30 Uhr, es kommentiert Fritz Jungmayr. Für ORF III kommentieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs, Vera Schmidt und Andreas Heyer. Um 20.00 Uhr unterbricht ORF III die Übertragung der Nationalratssitzung für das Hauptabendprogramm, beginnend mit "Kultur Heute". Nach "60 Minuten.Politik" geht es (zeitversetzt) weiter.

Bei "Kultur Heute" ist 20.00 Uhr Karl Regensburger, Intendant des ImPulsTanz Festivals, zu Gast bei Moderator Peter Fässlacher.

"Inside Brüssel" wendet sich um 20.15 Uhr der Spionageaffäre zu, die das Verhältnis zwischen der EU und den Vereinigten Staaten schwer belastet. Wie der geflüchtete NSA-Mitarbeiter Edward Snowden berichtet, spähen die USA gezielt ihre Partner aus. Europäische Politiker sind empört und verlangen Aufklärung. Roland Adrowitzer diskutiert über den Ärger im Europäischen Parlament mit einer Abgeordnetenrunde - bestehend aus Jörg Leichtfried (SPÖ), Hubert Pirker (ÖVP), der französischen liberalen Sylvie Goulard und der deutschen Grünen Rebecca Harms. Weitere Themen der Sendung sind die wachsende Entfremdung zwischen den Nationalstaaten und der EU Kommission sowie die gewaltsamen Massenproteste in Ägypten gegen Präsident Mursi und die Islamisten.

"Not macht erfinderisch" ist anschließend das Thema bei "Im Brennpunkt" um 21.05 Uhr: In Indien wird Strom aus Reisschrot erzeugt, Mexiko Citys Wasserversorgung wird durch ein simples System zur Regenwassernutzung sichergestellt. Zahlreiche weitere Beispiele rund um den Globus werden in der Reportage vorgestellt.

Im "Weltjournal" heißt es um 21.55 Uhr "Europa - Sozialstaat ade". Das "Weltjournal" hat sich das Phänomen Sozialstaat im wirtschaftlich stärksten und im wirtschaftlich schwächsten EU-Land angesehen: in Griechenland, wo mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr krankenversichert ist - und in Deutschland, wo sich die jüngsten guten Wirtschaftsdaten auf Billiglöhnen und prekären Arbeitsverhältnissen gründen.

Mit den Bildungssprecherinnen und -sprechern der im Parlament vertretenen Parteien diskutieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Alexandra Föderl-Schmid, Chefredakteurin der Tageszeitung "Der Standard", um 22.25 Uhr zum Thema: "Schafft die Bildungspolitik die Reifeprüfung?"

Die OECD lobt in ihrem aktuellen Bildungsbericht Österreich zwar für seine berufsbildenden Schulen, die für weniger jugendliche Arbeitslose verantwortlich seien, kritisiert jedoch die niedrige Akademikerquote und die hohen Lehrerkosten. Österreich erhält in der Studie im Schul- und Uni-Bereich ein durchwachsenes Zeugnis. Wie könnte man also die Akademikerquote in Österreich steigern? Wie viel sollen Lehrer arbeiten? Und welche Lehrerausbildung bräuchten wir? Zur Beantwortung dieser wie anderer Fragen begrüßen Christoph Takacs und Alexandra Föderl-Schmid als Gäste Elmar Mayer (SPÖ-Bildungssprecher), Christine Marek (ÖVP-Bildungssprecherin), Walter Rosenkranz (FPÖ-Bildungssprecher), Harald Walser (Bildungssprecher Die Grünen), Ursula Haubner (BZÖ-Bildungssprecherin) und Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach).

