Eile ist geboten beim weltweit größten regionalen Ereignis zur Informationssicherheit: Black Hat Regional Summit Istanbul 2013

Istanbul (ots/PRNewswire) - FRÜHANMELDEFRIST FÜR DEN "BLACK HAT REGIONAL SUMMIT ISTANBUL 2013" ENDET AM 12. JULI

Beeilen Sie sich, um bei der Fortbildungsveranstaltung mit einem Gipfeltreffen "BLACK HAT REGIONAL SUMMIT ISTANBUL 2013", die vom 10. bis zum 12. September 2013 im Halic Istanbul Congress Center stattfinden wird, den Rabatt für FRÜHANMELDER zu bekommen.

ANMELDESCHLUSS ZUM FRÜHANMELDERPREIS: 12. Juli 2013

Als eine der weltweit grössten Veranstaltungen zur Cyber Security wird Black Hat vom 10. bis zum 12. September 2013 seinen ersten regionalen Gipfel in Istanbul abhalten.

Der Blackhat Istanbul Regional Summit wird 2 Tage Fortbildung bieten, gefolgt von einem 1-Tages-Gipfel. Nach den Schulungen der Spitzenklasse in hochtechnischen Bereichen der Informationssicherheit wird ein eintägiges Gipfeltreffen stattfinden, bei dem die neuesten Entwicklungen im Infosec von globalen als auch lokalen Forschern analysiert werden. Während des Gipfels werden Trends der Branche besprochen, die im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen stehen, mit denen sich Top-Manager und Führungskräfte vor allem im Bankwesen, der Informationstechnik und bei Versicherungsgesellschaften beschäftigen.

WELTWEIT BEKANNTE AUSBILDER AUS DEN KREISEN DER CYBER-SICHERHEIT WERDEN BEIM "BLACK HAT REGIONAL SUMMIT ISTANBUL" ANWESEND SEIN

Die 2-tägigen Schulungen werden bei Black Hat, dem weltweit führenden Cyber-Sicherheitsprogramm, von führenden Namen der internationalen Gemeinschaften für Informationssicherheit gehalten und werden die besten leitenden IT- und Informationssicherheitsexperten in die Region bringen.

Einige dieser bekannten Namen in der Aus-und Weiterbildung, die zum ersten Mal nach Istanbul kommen, sind Ken Baylor (NSS Labs), Sumit Siddharth (7safe), Mike Price (Appthority, Inc), Rich Mogull, Russ Rogers und Greg Miles (PeakSecurity), Moxie Marlinspike, Alexander Pollyakov, Lexey Tuyrin, Glenn Wilkinson (SensePost), Joe Grand, John Strand (PaulDOTcom), Justin Searle, Blake Turrentine (HotWAN), Scott Fretheim, Richard Bejtlich, (TaoSecurity), Raffael MartyRuss Gideon, Val Smith und Colin Ames. Alle Schulungsteilnehmer erhalten ein "Black Hat Training Certificate".

Weitere Informationen zu den Schulungen finden Sie unter http://www.blackhat.com/istanbul.

BEEILEN SIE SICH UND NUTZEN SIE DIE FRÜHANMELDERPREISE!

Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung werden etwa 250 Schulungsteilnehmer erwartet. Um die Frühanmelderpreise zu nutzen, melden Sie sich bitte ganz einfach über http://www.blackhat.com/istanbul an.

Website mit weiteren Informationen zum Black Hat Regional SummitIstanbul und Online-Anmeldung: http://www.blackhat.com/istanbul

Über Black Hat

Black Hat hat sich in der Welt der Cyber-Sicherheit mit der Durchführung von Briefings und Schulungen für grosse internationale Unternehmen und staatliche Organisationen einen Namen gemacht. Die einzigartigen Informationen, die von Black Hat vermittelt werden, bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, die neuesten Sicherheitslücken, Schwächen, Abwehrmechanismen und Branchentrends kennenzulernen. Briefings und Schulungen von Black Hat finden alljährlich in Abu Dhabi, Amsterdam und Las Vegas statt. Black Hat ist eine Marke der UBM Tech.

Über UBM Tech

UBM Tech ist ein globales Medienunternehmen, das Informationen, Messen, Schulungen, Datendienste und Marketinglösungen für die Technologiebranche bereitstellt. Die markenrechtlich geschützten Veranstaltungen und Informationsdienste von UBM Tech informieren und inspirieren Entscheidungsträger, Ingenieure und Design-Profis, Software- und Spiele-Entwickler, Lösungsanbieter und Integratoren, Netzwerk- und Kommunikationsfachleute sowie Unternehmens-IT-Experten in allen Segmenten des Technologiemarktes. Führende Marken der UBM Tech sind unter anderen: EE Times, Interop, Black Hat, InformationWeek, Game Developer Conference, CRN und DesignCon. Die Informationsprodukte des Unternehmens umfassen all die Forschungs-, Ausbildungs-, Anwendungs- und Datendienstleistungen, die Entscheidungsfindungen der Technologie-Käufer beschleunigen können. UBM Tech bietet ausserdem auch umfassende Marketingleistungen auf der Grundlage von Content- und Technologiemarktkenntnissen an, einschliesslich Content-Marketing-Lösungen, Gemeindeentwicklung und Programmen der Nachfrage-Generation.

Über UBM Istanbul

UBM Istanbul wurde im April 2012 begründet, um Menschen durch seine Veranstaltungen zu verbinden und Möglichkeiten für Unternehmen zu schaffen, die interessiert daran sind, auf mehreren Kontinenten geschäftlich tätig zu sein, Kunden kennenzulernen, neue Produkte einzuführen, ihre Marken zu bewerben und ihre Märkte zu erweitern. UBM Istanbul verfolgt in der Türkei vier Hauptziele: Geo-Anpassung beliebter internationaler Messen für den türkischen Markt, Erwerb neuer Unternehmen zur Erschliessung von Synergien für die UBM-Gruppe und Unterstützung ihrer Expansion in der Türkei, Förderung der Mitwirkung türkischer Unternehmen an internationalen Messen der UBM, die das Exportvolumen dieser Unternehmen fördern und die Messlatte für die Ausstellungsindustrie in der Türkei auf die höchste Stufe heben würde.

Für UBM Istanbul gibt es 2013 drei wichtige Veranstaltungen:

Fi-Istanbul Food Ingredients Show, IFSEC Istanbul Fire & Security Show und Black Hat Regional Summit Istanbul, Cyber Security Trainings and Summit.

