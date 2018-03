Androsch: Tierheimneubau in Mistelbach geht weiter

Prüfung letzter Details vor Abschluss

St. Pölten, (OTS/SPI) - Für die Weiterführung der Bauarbeiten am neuen Tierheim Dechanthof in Mistelbach zeichnet sich eine Lösung ab. Der im Zuge der Alpine-Pleite gestoppte Neubau steht kurz vor der Übernahme durch einen neuen Bauträger. Derzeit werden noch letzte Details geprüft, um keinen weiteren Aufschub für das Bauprojekt im Ausmaß von 2,6 Millionen zu riskieren und damit auch die Versorgung der Tiere zu gefährden. "Die Gespräche in Sachen Übernahme sind aktuell im Laufen und stehen mehr oder weniger vor dem Abschluss. Ich bin guter Dinge, dass bereits nächste Woche eine neue Baufirma mit entsprechendem Know-how präsentiert werden kann. Damit würde der Zeitplan durch die Insolvenz nur minimal verzögert und das neue Tierheim wie geplant bereits im kommenden Winter Hunden, Katzen und Kleintieren eine zeitgemäße Heimat geben", erklärt NÖ Tierschutz-Landesrat Ing. Maurice Androsch.

"Die Betreuung der Tiere liegt weiterhin in der bewährten Hand des 'Tierschutzvereins Dechanthof - Die gute Tat'. Diesem werden durch das neue Gebäude künftig optimale Rahmenbedingungen für die Versorgung der Vierbeiner zur Verfügung stehen. Nach Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt erhält damit auch die vierte Region Niederösterreichs ein modernes Tierheim. Darüber hinaus wird mit dem neuen Dechanthof auch das in Angriff genommene NÖ Tierheimkonzept zur flächendeckenden Versorgung von Tieren in Tierschutzhäusern erfolgreich zum Abschluss gebracht", so Androsch.

