Schieder: Krise hat wichtige Rolle des Sozialstaates gezeigt

Finanzstaatssekretär bei wirtschaftspolitischen Gesprächen

Wien (OTS/SK) - "Gerade in der Krise hat sich die wichtige Rolle des Sozialstaates deutlich gezeigt", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder im Rahmen der wirtschaftspolitischen Gespräche heute in der Wirtschaftskammer. Laut Schieder gehe es um die Stabilisierung von Wachstum, Beschäftigung und Nachfrage und damit um das Verhindern von Armut und sozialer Ausgrenzung. ****

Der Staatssekretär zum Standortfaktor: "Ein funktionierender Sozialstaat ist ein langfristiger Standortvorteil. Dieser ist insbesondere der österreichischen Sozialpartnerschaft zu verdanken, die international als Vorbild gilt".

Abschließend streicht Schieder hervor: "Das Wachstum in Österreich ist im Vergleich relativ gut. Es braucht aber Wachstumsunterstützung durch gezielte Investitionen - und diese nicht nur als Konjunkturunterstützung, sondern als strukturelle Effekte, wie etwa im Wohnbau oder in der Kinderbetreuung". (Schluss) ah/mp

