Staatspreis "Ars docendi" an sieben ausgezeichnete Lehrende verliehen

Minister Töchterle, Rektor Bast (uniko) und Julia Freidl (ÖH) überreichten erstmals Staatspreis für exzellente Lehre an den öffentlichen Universitäten Österreichs

Wien (OTS) - Gestern Abend wurde in der Aula der Wissenschaften erstmals der vom Wissenschafts- und Forschungsministerium (BMWF), der Universitätenkonferenz (uniko) und der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gemeinsam ins Leben gerufene Preis "Ars docendi" verliehen. Sieben im besten Sinne des Wortes ausgezeichnete Lehrende bekamen von Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle, uniko-Vizepräsident Rektor Dr. Gerald Bast und Julia Freidl vom ÖH-Vorsitzteam den Staatspreis für exzellente Lehre an den öffentlichen Universitäten Österreichs überreicht. "Es gibt eine Fülle guter Gründe, die universitäre Lehre vor den Vorhang zu bitten, und wir dürfen erstmals glänzende Beispiele auszeichnen", gratulierte Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle in seiner Festrede "Von der venia zur ars docendi" allen Preisträgerinnen und Preisträgern.

Die Preisträger/innen in den fünf Kategorien:

- Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften: o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Konstanze FLIEDL, Universität Wien

- MINT: ao. Univ.-Prof. DI. Dr. Wolfgang FELLIN, Universität Innsbruck

- Medizin: Dr. Thomas WEGSCHEIDER, Medizinische Universität Graz

- Wirtschaft/Recht: Ass.-Prof. Mag. Dr. Herbert STOCKER, Universität Innsbruck

- Kunst/Musik: o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin HOCHLEITNER, Kunstuniversität Linz

Die Preisträgerinnen im Bereich innovative Lehrkonzepte:

- o. Univ.-Prof. Helmi VENT, Universität Mozarteum Salzburg

- Ass.-Prof. Dr. Silke MEYER, Universität Innsbruck

"Die Lehre in der idealen Universität ist untrennbar mit der Forschung verbunden. Bildung durch Wissenschaft und forschende Lehre - diese beiden Grundsätze sind essenziell", so Wissenschaftsminister Töchterle. Er plädierte dafür, "in die moderne Universität möglichst viel von Humboldt herüber zu retten - im Sinne der Studierenden, aber auch der Wissenschaft und Forschung". Für Töchterle muss in der "Ars docendi" wie in jeder Kunst sowohl handwerkliches Können als auch Begabung enthalten sein.

"Mit dem gestern erstmals verliehenen 'Ars Docendi Staatspreis' wird der Stellenwert exzellenter und innovativer Lehre auch auf nationaler Ebene einen zusätzlichen Schub erhalten und damit das Bewusstsein für die Bedeutung der Lehre bei den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern weiter schärfen", erklärt uniko-Vizepräsident Rektor Gerald Bast.

"Es wird oft vergessen, dass die Hauptaufgabe von Hochschulen nicht das Durchpeitschen von Studierenden oder gar das Abhalten junger Menschen vom Studium ist, sondern gute Bildung zu vermitteln. Ein wesentlicher Teil höherer Bildung ist das Erarbeiten von Werkzeugen zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Anstatt Rankings hinterherzuhetzen oder der Wirtschaft möglichst schnell viele Absolvent/innen zu liefern, sollte es wieder im Fokus stehen, junge Menschen vorzubereiten der Welt kritisch zu begegnen. Deshalb freuen wir uns, dass mit dem Ars Docendi ein erster Schritt in die richtige Richtung gesetzt wurde, dem noch viele weitere folgen mögen", so Julia Freidl vom Vorsitzteam der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

Mit dem "Ars docendi"-Preis soll dem hohen Stellenwert der Lehre an den Universitäten Rechnung getragen werden. Der Preis wurde in fünf Fachkategorien vergeben und ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Weiters wurde die Umsetzung zweier besonders innovativer Lehrkonzepte gewürdigt, die an keine bestimmte Kategorie gebunden sind. Diese Konzepte werden ebenso jeweils mit bis zu 5.000 Euro finanziell unterstützt. Studierendenvertreter/innen und Rektor/innen waren eingeladen, bis 5. April 2013 Kandidaten für den Preis vorzuschlagen. Es gab eine beachtliche Resonanz: 76 Anträge für 98 Personen an 17 Universitäten zeigen, dass der neu geschaffene Preis einen zentralen Aspekt der Universität erfasst, der bisweilen oft zu Unrecht im Schatten der Forschung steht. Die Nominierungen und Vorschläge wurden von einer hochkarätig besetzten Jury aus internationalen und nationalen Fachleuten beurteilt. Der "Ars Docendi"-Preis soll künftig alle zwei Jahre verliehen werden.

