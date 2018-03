VP-Stiftner ad Wiener Linien: Aus den Anliegen der Fahrgäste die richtigen Schlüsse ziehen

Hetze gegen Autofahrer ist fehl am Platz

Wien (OTS) - "Angesichts der berechtigten Sorgen und Anliegen der Fahrgäste der Wiener Linien müssen nun die richtigen Schlüsse gezogen werden", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion zur Berichterstattung über die Halbjahresbilanz des Fahrgastbeirates auf wien.orf.at.

"Aber anstatt dies zu tun, werden nun wieder einmal die Autofahrer als Verursacher für Verzögerungen gebrandmarkt. Konkret durch den Fahrgastbeiratsvorsitzenden Hermann Knoflacher, der sich in der Vergangenheit stets mit durchaus radikalen Stellungnahmen als vehementer Lobbyist der grünen Verkehrspolitik hervorgetan hat. Ein Parkverbot zur Hauptverkehrszeit in der Taborstraße ist wohl nicht der Weisheit letzter Schluss. Rot-Grün sollte sich darüber hinaus selbst an der Nase fassen, wenn man bedenkt, dass beispielsweise durch die Neugestaltung der Ottakringer Straße die Straßenbahn keinen eigenen Gleiskörper mehr besitzt", so Stiftner weiter.

"Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Fahrgäste darüber mokieren, dass die Tarife erhöht werden, gleichzeitig aber die Attraktivität der Wiener Linien eher sinkt als steigt. Die rot-grüne Stadtregierung ist angehalten, bei den Wiener Linien eine überfällige Attraktivierung voranzutreiben und für höhere Frequenzen zu sorgen. Die ideologisch motivierte Hetze gegen Autofahrer hilft uns sicher nicht weiter", so Stiftner abschließend.

