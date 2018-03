Ridi Steibl: Die Familien sind uns eine Herzensangelegenheit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In Österreich gab es laut Statistik des Österreichischen Instituts für Familienforschung an die 780.000 Paare (Ehen und Lebensgemeinschaften) mit im Haushalt lebenden Kindern unter 18 Jahren. In ganz Österreich gab es 73.000 Stief-/Patchwork-Familien, in denen Eltern Kinder (unter 18 Jahren) aus vorherigen Ehen oder Lebenspartnerschaften in die neue Beziehung eingebracht haben. Und es gab rund 145.000 alleinerziehende Mütter und rund 9.000 alleinerziehende Väter. All diese Familien in ihren unterschiedlichsten Formen haben sich - davon gehe ich aus - mit Hinblick auf das Kindeswohl für das jeweilige Lebensmodell entschieden, sagte ÖVP-Familiensprecherin Abg. Ridi Steibl heute, Mittwoch, im Rahmen der Aktuellen Stunde im Nationalrat und warnte davor, "Kinder als Druckmittel einzusetzen".

Die Begleitung der Kinder, die gemeinsame Obsorge sei gesetzlich klar geregelt, fuhr Steibl fort. Beide Elternteile haben ihren Kindern gegenüber gleiche Rechte und Pflichten. Eine Einmischung der Politik in die Aufteilung von Naturalleistungen erscheint der ÖVP-Familiensprecherin nicht angemessen. Sehr wohl aber bestehe die Aufgabe der Politik darin, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und Prioritäten zu setzen, fuhr Steibl fort. "Für die ÖVP ist und bleibt die Familie der Kern der Gesellschaft. Die Familien sind für uns Herzensangelegenheit." In diesem Sinne seien die Prioritäten der ÖVP:

das Kindeswohl an erster Stelle,

die Wahlfreiheit

und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Ein Anliegen ist es Ridi Steibl, auf Elternverantwortung, auf Eltern-und Partnerbildung zu setzen. "In Österreich gibt es 21 Männerberatungsstellen, 437 geförderte Familienberatungsstellen, zehn Gewaltschutzzentren und 87 geförderte Frauen-Servicestellen. All diese Einrichtungen leisten gute Arbeit und können mit Prävention einiges abfangen."

Was die Zukunft betreffe, sei es anzustreben, "die Schieflage im Steuersystem zu beseitigen und auch solcherart Mut zum Kind zu machen. Wir wollen einen Kinder- und Jugendfreibetrag von 7000 Euro pro Elternteil und einen Freibetrag pro Kind von 3.500 Euro. Damit wird der Kindesunterhalt auch steuerlich entlastet", sprach Steibl ein Anliegen für die kommende Legislaturperiode an. "Das Wohl der Kinder und der österreichischen Familien steht für uns im Zentrum!" (Schluss)

