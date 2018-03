Korun an Spindelegger: Rückgrat zeigen, EU-weiten Widerstand gegen Überwachung vorantreiben

Peinlicher Vorfall mit bolivianischem Präsidenten gehört geklärt

Wien (OTS) - Außenminister Spindelegger hat zu Recht Aufklärung verlangt als die in der EU illegalen Überwachungsmaßnahmen der USA durch Edward Snowden bekannt gemacht wurden. Jetzt beginnt eine massive Beihilfe zur Verfolgung durch mehrere EU-Staaten, bei der sogar der bolivianische Staatspräsident Morales gestern zur Notlandung in Wien gezwungen wurde, da Snowden in seinem Flieger vermutet worden war. "Wer hier zu diesen unglaublichen Vorgängen schweigt, macht sich mitschuldig. Unser Außenminister und die Bundesregierung sind aufgefordert, bei diesem unfassbaren vorauseilenden Gehorsam gegenüber den USA nicht mitzumachen, sondern Snowden Schutz zu gewähren", betont Alev Korun, außenpolitische Sprecherin der Grünen.

"Die Vorgänge um die Morales-Notlandung sind eine Schande für die Menschen- und Grundrechte in der EU. Wer soll sie noch ernst nehmen, wenn EU-Staaten sogar Präsidentenmaschinen zur Notlandung zwingen, um einen politisch verfolgten Whistleblower ausliefern zu können?", fragt Korun. Jetzt hat die Regierung die Chance, Farbe zu bekennen:

einerseits durch Allianzen in der EU, um gegen illegale Abhörung und Datenmißbrauch zu kämpfen, andererseits mit einer Einladung an Snowden, nach Österreich einzureisen und Asyl zu beantragen.

