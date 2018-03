Regner: "Akzeptieren keine Verzögerung bei Finanztransaktionssteuer und Bankenreform"

SPÖ-Europaabgeordnete: Banken reformieren, damit SteuerzahlerInnen nicht mehr für Kosten aufkommen müssen

Wien (OTS/SK) - Heute werden im Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg zwei wesentliche Berichte für Regulierung und mehr Fairness auf den Finanzmarkten abgestimmt. "Es darf keine weitere Verzögerung bei der Finanztransaktionssteuer mehr geben, Anfang 2014 muss sie stehen. Gerade Regierungen dürfen nicht auf die Scheinargumente der Finanzlobbyisten hereinfallen", sagt die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner zum Bericht über die Umsetzung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Finanztransaktionssteuer. Das Europäische Parlament vertritt eine klare Position, wenn es um die Besteuerung der Finanzindustrie geht. "Diese Entschlossenheit brauchen wir auch von den Regierungschefs der elf Mitgliedsländer. Seit Monaten werden wir mit suspekten Horrorstudien konfrontiert, die sich vehement gegen die Finanztransaktionssteuer aussprechen. Wir dürfen uns von der Finanzindustrie und Spekulanten aber nicht unter Druck setzen lassen. Diejenigen, die die Finanzkrise verursacht haben, müssen auch die Folgekosten tragen - und zwar in jener Form, die wir ursprünglich eingefordert hatten - ohne Sonderwünsche und Ausnahmeregelungen", macht Regner deutlich. Das heißt ohne Ausnahmen für Pensionsfonds, Derivate, Market Maker und dem Repomarkt. ****

Regner, stv. Vorsitzende im Rechtsausschuss des EU-Parlaments und Verfasserin der Stellungnahme zur Finanztransaktionssteuer, will die vorgeschlagenen Steuersätze in Höhe von 0,1 und 0,01 Prozent "als Mindestsätze verankern, um entsprechenden Spielraum der Mitgliedsländer nach oben zu haben". Um Verzerrungen zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten zu vermeiden sowie die Möglichkeit des Steuerbetrugs, der Steuerhinterziehung und der aggressiven Steuerplanung einzudämmen, sollte die Finanztransaktionssteuer auf ein breites Spektrum an Finanzinstituten und Transaktionen Anwendung finden.

Beim Bericht über die Strukturreform des EU-Bankensektors geht es nun darum, die Position des EU-Parlaments gegenüber der EU-Kommission darzustellen, die voraussichtlich im September einen Vorschlag zu einer großen Bankenreform vorlegen wird. Regner: "Die sozialdemokratische Forderung nach einer verpflichtenden Trennung des Privatkunden- und Investmentgeschäfts der Banken fand im EU-Parlament keine Mehrheit. Derzeit werden aber drei Reformen im Bankenbereich angestrebt: keine Rettung mehr durch SteuerzahlerInnen, Verschärfung der Haftungen für Bankvorstände sowie strengere Rechnungslegungsstandards und drittens eine Stärkung eines fairen und nachhaltigen Wettbewerbs." Banken sollten in Zukunft nicht mehr eine Größe erlangen, die bei einem Zusammenbruch zu systemrelevanten Risiken für die gesamte Wirtschaft führt und Regierungen und Steuerzahler dazu verpflichtet, sie zu retten, wodurch der "Too-big-to-fail" Problematik ein Ende gesetzt würde. (Schluss) mis/mp

