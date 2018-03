Morales: BZÖ-Bucher: Vor den USA kuschen und bei Bolivien treten - welch erbärmliche EU!

Europa muss die Freiheit verteidigen, sei es gegen Fundamentalisten oder Spitzelstaaten

Wien (OTS) - "Von den USA lässt sich Europa ausspionieren, demütigen und an der kurzen Leine führen, aber bei einem kleineren Land wie Bolivien zeigen die EU-Staaten auf einmal auf. Das ist erbärmlich und beweist den katastrophalen Zustand der Europäischen Union. Anstatt selbstbewusst den USA gemeinsam gegenüberzutreten und Rückgrat zu beweisen, dienen sich einzelne europäische Staaten als willfährige Vasallen der Amerikaner an", so BZÖ-Chef Josef Bucher angesichts der erzwungenen Zwischenlandung des bolivianischen Präsidenten Morales in Wien.

Bucher fordert die österreichische Regierung auf, noch klarer Stellung zu beziehen, anerkennt aber, dass Österreich eine der deutlichsten Positionen betreffend die Ablehnung des Verhaltens der USA und seiner europäischen Verbündeten bezogen hat.

In der Causa Snowden spricht sich Bucher dafür aus, "dem Aufdecker des Spionageskandals in Österreich ein faires Asylverfahren zu geben. Nicht die Politik entscheidet über Asyl, sondern die Gesetze, aber die Politik darf auch kein Asyl verweigern. Die USA führen sich derzeit unverständlicherweise so auf, wie einer der von ihnen so oft genannten Schurkenstaaten und das mit einem Friedensnobelpreisträger als Präsident. Wir in Europa müssen hier gemeinsam die Freiheit verteidigen, sei es gegen Fundamentalisten oder Spitzelstaaten. Die USA waren in den letzten Jahrzehnten immer ein Freund und Verbündeter des freien Europas, darauf müssen sie sich wieder rückbesinnen", so Bucher.

