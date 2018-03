Einkommensfalle Nebenjob: ÖH und GPA-djp präsentieren Geringfügigkeitsrechner

Einfaches Tool sorgt für Klarheit bei geringfügiger Beschäftigung

Wien (OTS/ÖGB) - "Mit unserem soeben entwickelten Geringfügigkeitsrechner stellen wir den Studierenden ein Instrument zur Verfügung, mit dem sie schnell und einfach berechnen können, wie viele Stunden sie bis zur Geringfügigkeitsgrenze arbeiten können," präsentieren Julia Freidl (ÖH-Vorsitzteam) und Helmut Gotthartsleitner, Bundesjungendsekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) dieses gemeinsame Projekt: Der Geringfügigkeitsrechner liefert auf Mausklick transparent Informationen über die zu leistenden Arbeitsstunden bis zur Gerinfügigkeitsgrenze und über finanzielle Unterschiede zwischen typischen Nebenjobs von Studierenden und den Einkommen von Vollzeitbeschäftigten.

Die Gerinfügigkeitsgrenze liegt derzeit bei Euro 386,80 pro Monat und so variiert es in den verschiedenen Branchen sehr stark, wie viele Arbeitstunden für diesen Betrag zu leisten sind. "Wir kennen Fälle, in denen geringfügig Beschäftigte, ohne es zu wissen, über die sich lt. Kollektivvertrag ergebende Stundenanzahl hinaus arbeiten müssen", erklärt Julia Freidl (ÖH): "Hier soll der Geringfügigkeitsrechner Klarheit schaffen und Studierenden helfen, einschätzen zu können, ob sie für das geleistete Stundenausmaß gerecht bezahlt werden."

Laut Studierenden-Sozialerhebung arbeiten knapp zwei Drittel der Studierenden neben dem Studium. "Neben dem politischen Auftrag, diese alarmierende Zahl durch eine Verbesserung des Beihilfensystems zu senken, ist es für ÖH und GPA-djp unumgänglich, die Studierenden mit allen notwendigen arbeitsrechtlichen Informationen zu versorgen. Der Geringfügigkeitsrechner ist ein ganz konkretes Tool für die Betroffenen, damit sie nicht in die Einkommensfalle Nebenjob tappen ", fasst Gotthartsleitner zusammen. "Wir planen bereits weitere arbeitsrechtliche Angebot für Studierende."

Link zum Geringfügigkeitsrechner:

http://www.schwarzesbrett-oeh.at/jobs/gpa-djp-jugend/

