BZÖ-Bucher: Väter sind kein Bankomat!

Auch Väter und Patchwork-Familien brauchen Unterstützung

Wien (OTS) - Das BZÖ thematisiert in der heutigen Aktuellen Stunde des Nationalrats unter dem Titel "Väter sind kein Bankomat" die geänderte Familiensituation in Österreich. "1,1 Millionen Österreicher leben in Patchwork-Familien. Jährlich gibt es rund 17.000 Scheidungen mit 19.000 betroffenen Kindern. Die Politik hat den Veränderungen in der Gesellschaft endlich Rechnung zu tragen. Wir als BZÖ wollen heute das Blitzlicht auf jene Gruppe lenken, die oft im Dunklen steht, nämlich die Väter", so BZÖ-Klubchef Josef Bucher am Beginn seiner Rede. Es brauche eine gleichberechtigte Gesellschaft, wo das Kindeswohl, das Wohl der Mütter, aber auch das Wohl der Väter im Fokus stehe.

"Väter stehen nach einer Scheidung oft ohne Existenzgrundlage da und können sich keine neue Familie aufbauen", so Bucher. Der BZÖ-Chef forderte die automatische gemeinsame Obsorge. "Kinder brauchen Mutter und Vater und zwar keine verstoßenen, geduldeten Väter, sondern gleichberechtigte Väter". Gleichzeitig müsse jedes Kind - auch finanziell - gleich viel wert sein "egal ob aus vergangener oder aktueller Beziehung. Auch in einer neuen Partnerschaft muss das finanzielle Überleben möglich sein. Deshalb fordert das BZÖ den Unterhalt auf maximal 50 Prozent des Einkommens zu begrenzen. Ebenfalls soll nach Abzug des Existenzminimums jedes Kind gleich viel wert sein".

Aber auch armutsgefährdeten Alleinerziehern - die im überwiegenden Fall weiblich sind - müsse geholfen werden, wenn sie weder Unterhalt noch Unterhaltsvorschuss bekommen. Hier schlägt das BZÖ einen Unterhaltszuschuss vor.

Zusätzlich ist es für das BZÖ notwendig, die fünfzigprozentige steuerliche Absetzbarkeit von Unterhaltszahlungen umzusetzen. "Das BZÖ-Paket erleichtert neue Familiengründungen, bekämpft Familienarmut, auch die Väterarmut, und trägt den geänderten Lebensverhältnissen unserer Zeit Rechnung", so Bucher.

