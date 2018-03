car4you und chegg.net geben Kooperation bekannt

Auto-Suche mit integriertem Profi-Versicherungsvergleich erhöht Angebots-Transparenz

Graz (OTS) - Die österreichische Versicherungs-Suchmaschine chegg.net und car4you, eine der größten heimischen Auto-Plattformen, arbeiten ab sofort zusammen, um die Angebots-Transparenz am österreichischen Kfz-Markt zu erhöhen. Mit dem integrierten Online-Vergleichsrechner von chegg.net sehen User von car4you auf Knopfdruck, welche Haftpflicht- bzw. Kaskoversicherung am besten für ihren Wunsch-Gebrauchtwagen geeignet ist und bekommen so wichtige Zusatzinformationen bei der Kaufentscheidung. Darüber hinaus garantiert chegg.net durch sein österreichweites Partnernetzwerk mit über 1.000 geprüften Maklern professionelle Vor-Ort-Beratung und Betreuung im Schadensfall.

Mit rund 60.000 Angeboten von über 1.500 Kfz-Händlern ist car4you - eine Plattform des "motornetzwerks nr1"- für viele Österreicher die erste Anlaufstelle bei der Autosuche im Internet. Das Auto-Portal ist spezialisiert auf die Angebote des Fachhandels und unterstützt Auto-Interessierte mit einem umfangreichen Marktüberblick und zahlreichen Zusatzinformationen bei der Suche nach ihrem Wunsch-Fahrzeug. Ab sofort arbeitet car4you mit der Versicherungs-Suchmaschine chegg.net zusammen und bietet seinen Usern damit einen einzigartigen neuen Service.

car4you: chegg.net findet maßgeschneiderte Versicherung für den Wunsch-Wagen

Ab sofort können die User von car4you bei der Suche nach ihrem Traumauto gleich auf Knopfdruck die am besten auf ihren individuellen Bedarf abgestimmten Haftpflicht- und Kaskoversicherungen vergleichen und direkt online abschließen. Mag. Markus Auferbauer, Geschäftsführer von car4you: "Seit vielen Jahren sind wir Österreichs erste Anlaufstelle für Autoprofis und -käufer mit hoher Affinität zu Motorthemen. Wir freuen uns sehr darüber, dass uns so viele Autofreunde das Vertrauen schenken, sehen das aber auch als Auftrag, unsere Servicequalität und Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern. Durch die langfristige Partnerschaft mit der Versicherungs-Suchmaschine chegg.net können wir unseren Usern einen weiteren und bislang einzigartigen Service bieten." Mit dem auf car4you integrierten Vergleichsrechner bekommen User wertvolle Zusatzinformationen über die monatlichen Kosten ihres Wunschautos und sparen sich zudem das aufwändige Eintippen der Fahrzeugdaten - diese werden auf Knopfdruck automatisch in die chegg.net-Versicherungs-Suchmaschine übertragen.

chegg.net: Umfassende Marktanalyse von Haftpflicht- und Kaskoversicherungen

Mit der chegg.net-Versicherungs-Suchmaschine können sich User mit einem Klick selbst einen Überblick über alle relevanten Versicherungsangebote am österreichischen Markt verschaffen. Thomas Lang, Vorstand von chegg.net: "Was eine Versicherung wirklich leistet - und vor allem, was nicht - merken viele Versicherungsnehmer leider erst im Schadensfall. Genau das wollen wir mit unserem Profi-Vergleichsrechner ändern, bei dem neben der Prämienhöhe auch alle Leistungen eines Angebots im Detail überprüft und verglichen werden können. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Kooperation mit car4you mit unserem Service jetzt auch direkt am 'Point of Sale' vertreten sind."

Darüber hinaus bietet chegg.net als einziges Online-Versicherungsportal durch sein österreichweites Kooperationspartnernetzwerk mit über 1.000 geprüften Versicherungsmaklern auf Wunsch auch nach dem Abschluss professionelle Vor-Ort-Beratung und Betreuung im Schadensfall. User können damit gleichzeitig alle Vorteile eines Online-Versicherungsvergleichs und die unverzichtbare Unterstützung von Fachleuten bei der Schadensabwicklung und Betreuung von Versicherungsverträgen in Anspruch nehmen.

Über chegg.net

chegg.net ist Österreichs Spezialist für Online-Versicherungsvergleiche. Das Unternehmen wurde 2001 in Graz als erstes Vergleichsportal für den heimischen Versicherungsmarkt gegründet und ist Marktführer im B2B-Bereich bei der Entwicklung von Software für Versicherungsberater und Produktentwickler aus der Versicherungswirtschaft. Mehr als 1.000 unabhängige Versicherungsmakler und beinahe sämtliche namhafte Versicherer am heimischen Markt nutzen die Dienstleistungen des Grazer Spezialisten. Anfang 2013 startete chegg.net einen Endverbraucher-Service, mit dem Konsumenten neben den Prämien auch die tatsächlichen Leistungen von Versicherungen vergleichen können. Darüber hinaus steht auf Wunsch ein österreichweites Expertennetzwerk aus über 1.000 kooperierenden Versicherungsmaklern auch vor Ort für persönliche Beratung und Betreuung im Schadensfall zur Verfügung.

Über car4you

Schon im Oktober 1999 wurde die Plattform car4you aus der Taufe gehoben. Sie zählt also zu den traditionsreichsten am Markt. Für Menschen, die auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen sind und hierfür sehr genaue Daten mit zahlreichen Detail- und Zusatz-Informationen einsehen wollen, ist die Marke bekannt. Präsentiert wird dabei vor allem das Angebot des heimischen Kfz-Handels. Zudem entwickelt sich car4you aktuell verstärkt zum Partner österreichischer Auto-Händler und Importeure mit weiteren Services zur Unterstützung des Gebrauchtwagen-Managements. Die car4you GmbH ist seit 2010 ein Tochter-Unternehmen der willhaben GmbH & Co KG. Gemeinsam mit willhaben.at/auto_motor bildet die car4you.at österreichischen Kfz-Profis das "motornetzwerk nr.1" Innerhalb dieses Netzwerks übernimmt car4you vor allem die adäquate Informations-Aufbereitung für Special-Interest Kunden.

