Juni: Horrormonat für Tiere in Wien

Wien (OTS) - Der Wiener Tierschutzverein zieht für den vergangenen Monat, Juni eine traurige Bilanz. Fälle von brutaler Tierquälerei haben sich in diesem Zeitraum vervielfacht. Im Tierschutzhaus in Vösendorf landeten beinahe täglich Tiere, die Spuren physischen Misshandlungen aufwiesen. Teilweise sind die körperlichen Qualen dermaßen stark gewesen, dass die Hilfe bereits zu spät kam. Die Mutterkatze im Koffer, der Rehpinscher im zugebundenen Sack mit gebrochenem Fuß - sind nur die Spitzen vom Eisberg. Die Schmerzen vom Hund, der vom eigenen Besitzer beinahe totgeprügelt wurde, mussten tagelang mit starken Medikamenten gestillt werden. Ein anderer Vierbeiner, der knapp vor dem Hungertod in Vösendorf eingeliefert wurde erholt sich schön langsam. Den zwei Katzen, die in einem Altersheim aus dem Fenster geworfen wurden (offiziell natürlich gestürzt sind), konnte man leider nicht mehr helfen, sie erlagen am nächsten Tag ihren schweren Verletzungen. Fraglich ist auch das Überleben des kleinen Hundes, der unweit von der Donauinsel schwer verletzt gefunden wurde und Spuren sexuellen Missbrauchs aufweist. Der Katze, die mit Gürtel am Hals als Ball gegen Autos und Mauer geworfen wurde, geht es schon besser, aber die Qualen haben auch in ihrer Seele Spuren hinterlassen. Jungtiere im Plastiksack, Babys im Mistkübel, Tiere mit gebrochenen Gliedmaßen... . Die Liste der Fälle ist undendlich, die Qualen der Tiere ebenso... .

