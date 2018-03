Kinder-Treff 15: Florianijünger benützten Pferdewagen

Wien (OTS) - Über die Brandbekämpfung in früherer Zeit sprechen ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker am Samstag, 6. Juli, im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Ecke Gasgasse) mit jungen Menschen im Alter von 6 bis 12 Jahren. Die nächste Veranstaltung in der seit 2000 laufenden Reihe "Kinder-Kultur-Treffpunkt 15" ist den einst im 15. Bezirk mit Gespannen ausrückenden Florianijüngern gewidmet. Der Titel heißt "Als die Feuerwehr noch mit der Pferdekutsche unterwegs war". Beginn ist um 15.00 Uhr. Brigitte Neichl und Johanna Eder informieren über die seinerzeitigen Einsätze der Feuerknechte, Feuertaglöhner, Kutscher und anderer Helfer. Von der Inbetriebnahme der ersten Dampfspritze und der Einführung warnender Horn-Signale bis zur Arbeit mit dem Einreißhaken reichen die Beschreibungen. Vom wachsamen Türmer zu St. Stephan bis zur Ablöse des Pferdewagens durch das Automobil erstrecken sich die lehrreichen Rückblicke. Exponate (Gerätschaften, Schriften, u.a.) und Fotoaufnahmen aus der Vergangenheit veranschaulichen die Erläuterungen. Eine gute Jause, ein Quiz mit netten Sachpreisen und ein Streifzug durch die "Kinder-Bibliothek" des Museums komplettieren das Programm. Um 17.00 Uhr endet das Treffen. Die Teilnahme ist gratis. Mehr Informationen: Telefon 0699/191 353 28, E-Mail kkt15 @ chello.at bzw. bm1150 @ bezirksmuseum.at.

