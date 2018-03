TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 3. Juli 2013 von Christian Jentsch "Ziemlich schlechteste Freunde"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Die USA haben Verbündete wie Deutschland offenbar umfassend ausspioniert. Was in Europa als ungeheurer Affront gewertet wird, dient der Wahrung der Vormachtstellung der USA. Da ist kein Platz für Freundschaften.

Als die deutsche Kanzlerin Angela Merkel vor zwei Wochen US-Präsident Barack Obama in Berlin begrüßte, herrschte zumindest nach außen hin noch eitel Sonnenschein: "Ich heiße dich willkommen bei Freunden", wurde demonstrativ enge Verbundenheit gezeigt.

Heute ist klar, dass die "Freundschaft" wohl ziemlich einseitig ausgelegt wurde. Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden belegen, dass Deutschland - Europas unumstrittene Wirtschaftsmacht Nummer eins - vom US-amerikanischen Geheimdienst NSA weniger als Freund, sondern vielmehr als Angriffsziel gesehen wird. Monatlich sollen mehr als eine halbe Milliarde Telefonate, E-Mails oder SMS überwacht worden sein - und zwar ohne konkreten Verdacht, sondern auf Vorrat. Deutschland steht unter Generalverdacht - ebenso wie Pakistan, Afghanistan, China und Co. Auch die Regierung in Berlin soll systematisch ausspioniert worden sein.

Eine ernüchternde Bilanz einer doch so engen Beziehung. Und ein Schlag unter die Gürtellinie für ein Land wie Deutschland, das demonstrativ die Nähe zur Supermacht USA sucht.

Doch nicht nur die Deutschen werden ausspioniert. Ganz Europa steht offenbar im Visier der US-Geheimdienste - inklusive Einrichtungen der EU bis hin zum Sitz des Ministerrates in Brüssel. Die USA selbst spielen die Affäre herunter und verweisen auf das liebgewonnene Argument der Terrorabwehr. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was das Horten von Hunderten Millionen von Daten aus Deutschland und das Ausspionieren von EU-Einrichtungen allerdings mit Terrorabwehr zu tun haben soll, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis.

Dass seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die USA in ihrem weltumspannenden Kampf gegen den Terror auf möglichst lückenlose Überwachung und Kontrolle setzen und dabei Bürgerrechte aushebeln, wird nicht weiter überraschen. Überraschen kann in diesem Zusammenhang dann aber ebenfalls nicht, wenn sich die US-Geheimdienste beim Sammeln unvorstellbarer Datenmengen aus aller Welt auch für andere Themengebiete brennend interessieren - Stichwort Wirtschaftsspionage. Die kränkelnde Supermacht USA kämpft um ihre Vormachtstellung - mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Was gemacht werden kann, wird gemacht.

Dass man so genannte Verbündete damit vergrämt, spielt auf dem Schlachtfeld der Weltpolitik offenbar keine Rolle.

