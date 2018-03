Neues Volksblatt: "Hartnäckigkeit" (von Herbert Schicho)

Ausgabe vom 3. Juli 2013

Linz (OTS) - Geschafft. Linz bekommt seine Med-Fakultät - laut Bildungslandesrätin Hummer mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Die Gründe für diese Entscheidung liegen auf der Hand: Erstens wurde ein Konzept vorgelegt, dass innovativ und trotzdem realistisch ist. Zweitens sprachen die Zahlen für sich: Sowohl der Ärztemangel als auch die in Aussicht gestellte Mitfinanzierung am Anfang lassen sich nicht so leicht vom Tisch wischen. Drittens war da die Geschlossenheit in Oberösterreich, über alle Parteigrenzen hinweg stand man zu diesem Projekt. Und viertens war es eine Form von Hartnäckigkeit, die sich hier bezahlt machte. Denn jedes Argument, das von Gegnern kam, wurde penibel widerlegt. Am Schluss konnte man fast nicht "Nein" sagen.

Bereits kommendes Jahr werden die ersten Studenten starten können -die Kooperation mit der Med-Uni Graz macht es möglich und könnte durchaus Vorbild-Charakter haben. Denn Kooperation ist sicher ein Schlüssel, um die Probleme der Zukunft zu lösen: Man braucht nicht immer das Rad neu zu erfinden und man muss nicht alles selber machen. Noch ist es zu früh, um die Sektkorken knallen zu lassen, aber ein großer Schritt ist getan. Vor über 120 Jahren hat das Land Oberösterreich erstmals auf Grund des damals bestehenden Ärztemangels die Errichtung einer Medizinischen Ausbildung in Linz gefordert - das ist echte Hartnäckigkeit!

