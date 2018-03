Hohe Ehrenzeichen für verdiente Nationalratsabgeordnete

Prammer würdigt neun MandatarInnen

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer überreichte heute neun weitere Mitgliedern des Nationalrats hohe Orden, die ihnen vom Bundespräsidenten für ihre Verdienste um die Republik Österreich verliehen worden waren. Mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen mit dem Stern wurde Christoph Matznetter ausgezeichnet. Das Große Goldene Ehrenzeichen erhielten Sonja Ablinger, Ulrike Königsberger-Ludwig, Kai Jan Krainer, Hermann Krist und Rosemarie Schönpass. Dietmar Keck, Walter Schopf sowie Erwin Spindelberger wurde das Große Silberne Ehrenzeichen überreicht (alle SPÖ). Für den musikalischen Rahmen sorgte die Harfenistin Christine Buchberger.

"Zehn Jahre Mitglied im Nationalrat oder in einer gesetzgebenden Körperschaft zu sein, ist eine lange Zeit" hob Prammer anlässlich der Überreichung hervor und freute sich neben den Ausgezeichneten auch SPÖ-Klubobmann Josef Cap und Angehörige der MandatarInnen begrüßen zu können. Prammer betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig die "Rückendeckung" von Angehörigen, Freunden und parlamentarischen MitarbeiterInnen in der politischen Arbeit ist. In ihrer Laudatio nutzte die Präsidentin die Gelegenheit, um ausführlich auf die Biografie jedes einzelnen Ehrengastes einzugehen.

Im Namen der Geehrten sprach Abgeordneter Christoph Matznetter die Dankesworte, wobei er ausführte, dass die Motivation in der politischen Arbeit darin bestehe, die Welt ein bisschen besser zu machen. Darum müsse man sich jeden Tag in der Politik bemühen, sagte Matznetter. (Schluss) keg

Ausführliche biographische Angaben finden Sie auf www.parlament.gv.at in der Rubrik "Wer ist wer".

